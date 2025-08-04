به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین جواد مجتهد شبستری، تولیت مدرسه علمیه آیتالله ایروانی(ره) و عضو پیشین مجلس خبرگان رهبری امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ با حضور در تحریریه خبرگزاری بینالمللی ابنا و بازدید، در جریان فعالیتهای این خبرگزاری قرار گرفت.
استاد سطوح عالی حوزه در این بازدید، گفتوگوی ویژهای نیز با خبرگزاری ابنا، در خصوص شخصیت حضرت آیتالله مجتهد شبستری نماینده اسبق ولیفقیه در آذربایجانشرقی و رئیس اسبق شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع) داشت که به زودی منتشر خواهد شد.
