به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در واکنش به افزایش فشارهای خارجی و داخلی برای خلع سلاح حزبالله، مردم لبنان در حمایت از این جنبش به خیابانهای بیروت آمدند.
معترضان لبنانی دیشب در خیابانهای منطقهٔ ضاحیهٔ جنوبی بیروت حضور یافتند تا حمایت خود را از جایگاه حزبالله بهعنوان یکی از بازیگران اصلی دفاع ملی لبنان ابراز کنند.
تجمعکنندگان با در دستداشتن پرچمهای حزبالله و تصاویر رهبران این جنبش، شعارهایی در دفاع از «حق مشروع مقاومت در برابر تجاوزات خارجی» سر دادند.
موضوع خلع سلاح حزبالله بار دیگر در گفتمان سیاسی لبنان و در مذاکرات دیپلماتیک مطرح شده و مردم لبنان این طرح را توطئه صهیونیستها قلمداد میکنند.
