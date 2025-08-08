اعتراضات مردمی گسترده در لبنان علیه تصمیم دولت برای خلع سلاح مقاومت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موج اعتراضات مردمی امشب در مناطق جنوب و بقاع لبنان در مخالفت با تصمیم هیئت دولت مبنی بر انحصار سلاح شدت گرفت؛ این در حالی است که تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک لبنان همچنان ادامه دارد.

در شهر صور، راهپیمایی‌هایی با خودروها و موتورسیکلت‌ها برگزار شد که هواداران حزب‌الله و جنبش أمل در آن حضور داشتند و پرچم‌های این دو گروه و تصاویر شهید سید حسن نصرالله (دبیرکل سابق حزب‌الله) و امام موسی صدر را حمل می‌کردند.

شرکت‌کنندگان شعارهایی علیه دولت لبنان، آمریکا و رژیم صهیونیستی سر دادند و بوق خودروها و موتورسیکلت‌ها فضای خیابان‌ها را پر کرده بود.

در منطقه هرمل نیز راهپیمایی‌های مشابهی در حمایت از مقاومت و در اعتراض به تصمیم دولت برگزار شد. معترضان این تصمیم را توهینی به دکترین دفاع ملی لبنان دانستند.

در شهر نبطیه و اطراف آن نیز تجمعات گسترده‌ای با خودروها و موتورسیکلت‌ها برگزار شد که همراه با پخش سرودهای حماسی و سردادن شعارهایی در حمایت از گزینه مقاومت بود.

همچنین به صورت محدود، بزرگراه ریاق – بعلبک در منطقه میدان المنذر توسط معترضان بسته شد.

این تشدید اعتراضات مردمی پس از آن رخ داد که «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان اعلام کرد کابینه لبنان اهداف ذکرشده در مقدمه سند ارائه‌شده از سوی آمریکا برای تثبیت آتش‌بس را تصویب کرد؛ سندی که از سوی فرستاده آمریکایی «تام براک» به دولت لبنان تحویل داده شده بود.

بر اساس این سند، پایان تدریجی حضور مسلح تمامی گروه‌های غیردولتی، از جمله حزب‌الله، در سراسر خاک لبنان اعم از جنوب و شمال رودخانه لیتانی خواسته شده است.

براک این تصمیم دولت لبنان را تاریخی و شجاعانه توصیف کرده و آن را گامی برای عملی‌کردن شعار کشوری واحد، ارتشی واحد دانست.

با این حال، وزرای وابسته به حزب‌الله و جنبش أمل در اعتراض به اصرار دولت بر بحث در خصوص انحصار سلاح در شرایط ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی، جلسه هیئت دولت در کاخ بعبدا را ترک کردند و این اقدام را تسلیم‌شدن در برابر فشارهای خارجی دانستند که تهدیدات موجود را نادیده می‌گیرند.

