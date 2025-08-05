طلبه‌ خبرنگاری که پای اخلاق و رسانه‌ ماند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ چندی پیش «محمد رستملو» طلبه انقلابی و بااخلاق که سالها در عرصه رسانه و خبرنگاری فعالیت حرفهای داشت، بعد از تحمل یک دوره سختی بیماری، دارفانی را وداع گفت.
علی علیزاده، فعال عرصه رسانه و خبر حوزه، با تسلیت درگذشت محمد رستملو از خبرنگاران خبرگزاری حوزه و عضو خانه مطبوعات استان قم گفت: مرحوم رستملو بیش از ۱۵ سال در زمینه رسانه به فعالیت و قلمفرسایی مشغول به خدمت بود.
وی تصریح کرد: ایشان از ویژگیهای خاصی در عرصه خبر و رسانه برخوردار و همواره پای کار انقلاب و واقعا انقلابی و ولایت مدار بود و در فضاهایی که نیاز داشت به خدمت و دفاع از انقلاب و نظام و رهبری بپردازد، با جان و دل به فعالیت مشغول بود.
دبیر جشنواره ابوذر استان قم بیان کرد: هر گاه نیاز بود در فعالیتهای جهادی و یا تبیینی وارد شود و خدمتی را ارائه نماید، به تمام معنا پای انقلاب بود و قلمی مؤثر داشت.
وی عنوان کرد: در حوزه ولایت فقیه و معرفی این جایگاه در جامعه دینی، ورود جدی در عرصه رسانه داشت و در تحقق رسالتاش با ابزار قلم و رسانه حاضر میشد.
علیزاده در گفتوگو با گروه حوزه و روحانیت خبرگزاری تسنیم خاطرنشان کرد: بنده در طول سالهای متعددی با ایشان همکار بودم و این خبرنگار متعهد و انقلابی که خود طلبه بود و در حوزه علمیه قم به تحصیل پرداخته بود، سوابق ارزشمندی در خبرگزاری حوزه، پایگاه خبری جامعه المصطفی العالمیه، بخش رسانهای حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها)، بخشهای رسانهای برخی مراکز و مؤسسات حوزوی داشت.
وی گفت: ایشان فعالیت در حرم مطهر حضرت معصومه(س) را خدمت به کریمه اهل بیت(ع) میدانست و به این برهه از خدمت خویش و خادمی در این ساحت مقدس افتخار میکرد و ان را مایه برکات زیادی در زندگی میدانست.
دبیر جشنواره ابوذر استان قم افزود: تمامی زندگی حرفهای و رسانهای ایشان توام با انس به اهل بیت و کریمه اهل بیت(س) بود و در این راه در هر فضایی که نیاز بود خالصانه خدمت میکرد.
وی بیان کرد: در ایام اربعین ایشان در موکبی در مرز تمرچین مستقر بود و سعی میکرد پیام رسان خوبی برای راهپیمایی عظیم اربعین باشد و در این باره نیز تولیدات رسانهای خوبی داشت و خدمترسانی به زائران را بی هیچچشمداشتی برعهده میگرفت.
علیزاده، اخلاقمداری را یکی از ویژگیهای مهم مرحوم رستلمو برشمرد و عنوان کرد: ایشان در کار رسانهای سعی داشت اخلاق رسانهای را رعایت کند تا با قلم و رسانه و اثر رسانهای آسیبی به اخلاق عمومی جامعه نرسد و به لحاظ حرفهای و صنفی چارچوب اخلاق حرفهای حفظ شود.
وی تصریح کرد: ویژگی بعدی ایشان صداقت و حُریت رسانهای بود و خودشان را وامدار جایی نمیدانست به غیر از انقلاب؛ و همواره در صدد انجام تکلیف رسانهای بود، فارغ از اینکه به جناحی بربخورد.
دبیر جشنواره ابوذر استان قم خاطرنشان کرد: این طلبه رسانهای چارچوب حرفه خود را در قالب خدمت به انقلاب و ولایت فقیه و نظام و ارزشها میدانست و بسیار صداقت رسانهای داشت.
وی خط قرمز این فعال رسانهای را صیانت از جایگاه ولایت فقیه میدانست و گفت: خط قرمز ایشان رهبری و ولایت فقیه بود و تولیدات رسانهای خوبی در این عرصه داشت؛ در مجموع ایشان یک خبرنگار حرفهای اخلاق مدار و ولایت مدار با حریت رسانهای بود.
علیزاده بیان کرد: ایشان به لحاظ شخصی نیز انسان متواضعی بود و صمیمیت و انس خوبی با همکاران داشت و درگذشت ایشان نیز بازتاب رسانهای گستردهای داشت و شخصیتهایی چون آیتالله اعرافی مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور و حجت الاسلام علی عباسی ریاست جامعةالمصطفی العالمیه و مدیریت جامعه الزهرا و حوزههای علمیه خواهران و همچنین شخصیتهایی در بخشهای غیرحوزوی و مسئولان استانی پیرامون درگذشت این طلبه خبرنگار و فعال رسانهای محبوب پیامهای تسلیتی صادر کردند.
وی تصریح کرد: ایشان علاوه بر کار رسانهای حرفهای در زمینه فعالیتهای نرمافزاری نیز تسلط کامل داشت و درگذشت ایشان واقعا ضایعهای برای جامعه رسانهای قم و جبهه رسانه انقلابی بود.
این پیشکسوت رسانهای در مورد درگذشت مرحوم رستملو خاطرنشان کرد: ایشان در یک سال اخیر درگیر بیماری شد؛ اما همچنان در این عرصه پویا و فعال عمل میکرد تا اینکه در یک ماه اخیر از نظر جسمی ضعیف شد و دار فانی را وداع گفت.
وی عنوان کرد: وقتی برای عرض تسلیت به شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی سفر کردیم و شاهد مراسم تشییع گستردهای از سوی مردم بودیم و ارادت مردم به این خبرنگار نشان میداد خانواده ایشان نیز در سطح شهرستان محبوب بودند، امیدواریم روح ایشان قرین رحمت الهی و در این ایام مهمان سیدالشهداء(ع) باشد.
