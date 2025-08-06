به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود گسترش دایره اهداف نظامی نیروهای صنعاء در عمق سرزمینهای اشغالی، حملات مکرر به فرودگاه بینالمللی «بنگوریون» و اختلال در پروازهای تجاری تلآویو، همچنان در اولویت عملیات یمنیها قرار دارد.
صنعاء که استراتژی «نَفَس بلند» را در نبرد خود با رژیم صهیونیستی برگزیده، سعی دارد با تشدید حملات، بحران حملونقل هوایی در اسرائیل را عمیقتر کند.
فرودگاه بنگوریون زیر آتش یمن
از چهارم مه (اردیبهشت ۱۴۰۴)، عملاً محاصره هوایی فرودگاه «بنگوریون» آغاز شده و صنعاء پیوسته به شرکتهای هواپیمایی بینالمللی هشدار داده که بازگشت به آسمان اسرائیل، پرمخاطره است. آخرین حمله بامداد سهشنبه انجام شد که موجب توقف کامل فعالیت فرودگاه شد و آژیر هشدار را در دهها شهرک صهیونیستی به صدا درآورد. هزاران شهرکنشین ناچار به فرار به پناهگاهها شدند. این حمله سومین مورد از این دست طی تنها یک هفته گذشته است.
هدف دوگانه حملات یمن به فرودگاه بنگوریون
سرتیپ «مجیب شمسان» تحلیلگر نزدیک به وزارت دفاع یمن، در گفتوگو با روزنامه «الأخبار» لبنان تأکید کرد که افزایش حملات به فرودگاه بنگوریون اهدافی دوگانه را دنبال میکند.
او گفت: این استراتژی، یک معادله وحشت دائمی برای اسرائیل چه از نظر زمانبندی غیرقابلپیشبینی حملات، چه از نظر تنوع نوع سلاحهای بهکار رفته ایجاد کرده است.
شمسان افزود: این عملیاتها افسانه امنیت اسرائیل را فرو ریخت و ناتوانی کامل سیستم پدافند هوایی این رژیم در محافظت از زیرساختهای حیاتی مانند فرودگاهها و بنادر را آشکار کرد. فرودگاه بنگوریون که زمانی یکی از امنترین فرودگاههای جهان تلقی میشد، اکنون در برابر حملات یمنیها آسیبپذیر است.
ضررهای اقتصادی برای تلآویو
منابع نظامی در صنعاء اعلام کردهاند که هر حمله موشکی به فرودگاه بنگوریون به خسارات مستقیم و غیرمستقیم برای اسرائیل منجر میشود. از جمله پیامدهای آن، ادامه تعلیق فعالیت شرکتهای هواپیمایی بینالمللی به مقصد اسرائیل است.
در این راستا، شرکتهای هواپیمایی هند و «ایتا» ایتالیا، بهتازگی اعلام کردهاند که بازگشت به آسمان اسرائیل را به ترتیب تا ۳۰ سپتامبر و ۲۵ اکتبر به تعویق انداختهاند.
شرکتهای بینالمللی حاضر به بازگشت نیستند
براساس گزارشی که روزنامه عبریزبان «ذا مارکر» در ابتدای هفته منتشر کرد، ۱۲ شرکت هواپیمایی خارجی هنوز از سرگیری پرواز به اسرائیل را نپذیرفتهاند و از جمله این شرکتها «ویز ایر»، «دلتا» آمریکا، «ترانساویا»، «ایر کانادا»، «طیران بالتیک»، «بریتیش ایرویز»، «رایانایر»، «ایزیجت» و «کیالام» هلند است.
این تأخیرها، فشار اقتصادی مضاعفی بر اقتصاد اسرائیل وارد کرده و نشاندهنده تداوم موفقیت راهبرد نظامی صنعاء در جنگ فرسایشی با تلآویو است.
