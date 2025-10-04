بحران اقتصادی اسرائیل زیر ضربات یمن/ از تعطیلی بندر ایلات تا کمبود کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گفتوگو در اسرائیل درباره پیامدهای حملات یمن همچنان ادامه دارد؛ پیامدهایی که دیگر محدود به ابعاد نظامی و نمادین نیست و به عمق اقتصاد اسرائیل و زنجیرههای تأمین جهانی که این رژیم به آنها وابسته است، سرایت کرده است.
با هر حملهای با پهپاد یا موشک دوربرد، و یا با هر تهدیدی علیه کشتیهای تجاری در دریای سرخ، هزینههای اسرائیل چند برابر میشود. حملاتی که پیامدهایی از تعطیلی فعالیت بندر ایلات و خودداری شرکتهای هواپیمایی بینالمللی از پرواز به فرودگاه بنگوریون گرفته تا اختلال در مسیرهای واردات و صادرات رژیم اسرائیل، افزایش نرخ بیمه حملونقل دریایی و تأثیر مستقیم بر گردشگری و امنیت اجتماعی این رژیم بهویژه در جنوب اراضی اشغالی دارد.
شبکه «کانال ۱۲» عبری فاش کرد که به دلیل عملیات جنبش «انصارالله»، مشکل بزرگی در انتقال خودروها و محصولات انرژی از جمله نفت و سوخت ایجاد شده است. به گفته مدیرعامل گروه «تفن» (فعال در حوزه مشاوره مدیریتی و زنجیرههای تأمین)، اسرائیل ۷۰ درصد از واردات و ۹۵ درصد از صادرات خود را از راه دریا انجام میدهد، اما هیچ راهبردی برای مواجهه با این بحران ندارد. او افزود شرکتهای اسرائیلی پس از مواجهه با مشکلات گسترده در صادرات، تلاش میکنند تولید را به داخل منتقل کنند. این مقام تأکید کرد که یمنیها امروز بزرگترین تهدید برای زنجیره تأمین اسرائیل هستند، بهویژه در حوزه خودرو، لوازم الکترونیکی و سوخت.
این شبکه همچنین به نقل از یک مسئول در شرکت رباتیک صنعتی اعلام کرد مداخلات سیاسی پنهانی سبب تعویق یا لغو محمولههای راهی اسرائیل شده است. گزارشها حاکی از افزایش قیمتها و خطر کمبود کالاهای اساسی است، تا جایی که برخی برندها ممکن است بهطور کامل از بازار اسرائیل ناپدید شوند. کانال ۱۲ نتیجهگیری کرد که اسرائیل –که نخستوزیر آن بنیامین نتانیاهو خود را «اسپارت خاورمیانه» مینامد– اکنون با بحرانی ساختاری در زمینه واردات مواد خام و انرژی و همچنین بازاریابی محصولات خود در جهان روبهرو است، نه صرفاً یک شرایط اضطراری گذرا.
حملات یمن همچنین بسیاری از شرکتهای هواپیمایی خارجی را وادار به تعلیق یا توقف پروازهای خود به فرودگاه «بنگوریون» کرده است و این موضوع آشفتگی شدیدی در سفرهای هوایی ایجاد کرده است. برخی شرکتها پروازهای خود را بهطور کامل لغو کردهاند، که این امر انزوای هوایی اسرائیل را دوچندان کرده و بخش گردشگری و کسبوکار را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. همزمان، حملات پهپادی و موشکی یمن به عمق اسرائیل، آثار روانی سنگینی بر ساکنان گذاشته و باعث افزایش اضطراب و ناامنی در شهرهای بزرگ شده است.
این اعترافات رسانههای عبری پس از روزهای دشواری مطرح میشود که ساکنان جنوب اسرائیل تجربه کردند؛ زمانی که فرودگاه «رامون» هدف مستقیم قرار گرفت و پهپادها دو هتل توریستی در ایلات را هدف زدند و دهها زخمی بر جای گذاشتند. بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، ایلات –که زمانی مقصدی برای آرامش و تفریح بود– اکنون به خط مقدم جبهه جنگ تبدیل شده است.
در کنار خسارتهای سنگین در بخش گردشگری، ساکنان ایلات و صاحبان مشاغل همچنان با تبعات اقتصادی و روانی حملات اخیر یمنی دستبهگریباناند. رسانههای اسرائیلی همچنان روایتهای مردمی را منتشر میکنند که ترکیبی از ترس و ناامیدی را بازتاب میدهد. یک شهرکنشین اسرائیلی به روزنامه «معاریو» گفت: «نتانیاهو همه چیز خوب را نابود میکند. ایلات پناهگاهی برای ساکنان مرکز بود تا آرامش داشته باشند، اما حالا حتی اینجا هم خطرناک شده است. او ایلات را به سدیرُوت تبدیل کرده است. این دیگر همان شهری نیست که ما میشناختیم.»
