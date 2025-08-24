به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که فرماندهی نظامی اسرائیل در حال جمع‌آوری اطلاعات برای ایجاد بانک اهداف جهت حمله به یمن است.

وب‌سایت عبری «والاه» به نقل از منابع سیاسی اعلام کرد که دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل تلاش گسترده‌ای برای شناسایی مراکز ثقل در یمن انجام می‌دهند تا بتوانند اهدافی را برای حملات نظامی آینده تعیین کنند.

با این حال، همین منابع تأکید کرده‌اند که اسرائیل با دشواری زیادی در مهار حملات موشکی و پهپادی مداوم از سوی یمن مواجه است؛ موضوعی که جبهه داخلی اسرائیل را همواره در معرض خطر قرار می‌دهد و ارتش را به واکنش وادار می‌کند.

طبق گزارش، حمله به یمن چالش‌برانگیز است، زیرا بسیاری از مراکز مهم نظامی در این کشور در زیر زمین قرار دارند و برخی از آن‌ها برای اطلاعات اسرائیل ناشناخته‌اند.

منابع سیاسی که نامشان ذکر نشده، گفته‌اند که اجرای عملیات گسترده علیه نیروهای انصارالله یمن نیازمند ایجاد بانک اهدافی است که با حمله به آن‌ها بتوان خسارات سنگینی وارد کرد.

این منابع همچنین اشاره کرده‌اند که عملیات نظامی آمریکا در یمن نیز نتوانسته چنین اهدافی را به‌درستی شناسایی و نابود کند.

