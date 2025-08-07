به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(علیهمالسلام) امروز پنجشنبه، 16 مرداد 1404 در مراسم اربعین شهدای اقتدار ایران که در مصلی امام خمینی(ره) رشت برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد همه شهدای انقلاب، دفاع مقدس و جنگ تحمیلی دوم، اظهار داشت: در این جنگ اخیر، بیش از هزار شهید و چهار هزار مجروح تقدیم شد، از جمله ۴۵ شهید از استان که بیشتر خانوادههایشان در این مراسم حضور دارند.
وی با اشاره به پیام نماینده ولیفقیه در استان که به دلیل حضور در خارج استان نتوانست در مراسم حاضر شود، از همدلی مسئولان، نیروهای نظامی، انتظامی، روحانیت و مردم تجلیل کرد و افزود: باید کمک به خسارتدیدگان تسریع شود، چرا که آنان همهچیزشان را برای دفاع از اسلام و ایران دادند.
محاسبه غلط دشمن و پیروزی گفتمان مقاومت
آیتالله رمضانی با یادآوری محاسبات غلط رژیم صهیونیستی گفت: دشمن تصور میکرد حمله در ایام غدیر و محرم، مردم را به خیابانها خواهد کشاند؛ اما این تحلیل نادرست بود و ثابت شد که ملت ایران در هر دو جنگ تحمیلی، پیروز میدان بود.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با نقل بیانات مقام معظم رهبری در خصوص "گفتمان جدید انقلاب اسلامی"، به پیوند دین و دانش اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی امروز منادی این پیوند است؛ چرا که علم بدون دین خطرناک است، حتی اگر علم عرفان یا توحید باشد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ترکیبی از جمهوریت و اسلامیت است، اظهار داشت: دین نمیتواند بدون حکمرانی باشد، چرا که در آیات قرآن و روایات، تأکید شده است که حکومت جهانی صالحان محقق خواهد شد.
آیتالله رمضانی با استناد به سوره مبارکه حدید، از نقش همه قوا در تحقق عدالت سخن گفت و افزود: قسط و عدل بدون حاکمان عادل، قوانین منصفانه و اجرای صحیح امکانپذیر نیست؛ این آموزهها وظایف اجتماعی و فردی ما را در کنار هم قرار میدهد.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دین زبانی عقلانی و فطری دارد، تصریح کرد: اگر دین بهدرستی معرفی شود، همه ملتها آن را خواهند پذیرفت؛ اما اگر آموزش و ارائه ما ناقص باشد، نمیتوان انتظار استقبال داشت.
پیشرفت علمی در کنار ایمان؛ رمز اقتدار ایران است
وی با تأکید بر نقش انبیاء در تحقق عدالت اجتماعی، اضافه کرد: هدف انبیا اقامه قسط است؛ اگر دین از عقل و علم جدا شود، جامعه دچار انحراف میشود. علم و دین باید مکمل هم باشند تا رشد متوازن محقق گردد.
آیتالله رمضانی با طرح این نکته که بسیاری از روشنفکران گذشته دین را از حکمرانی جدا میدانستند، گفت: نگاه جامع به دین، نشان میدهد که دین عهدهدار ساختن جامعهای با کرامت، عدالت و آزادی واقعی است.
وی ادامه داد: دین، گفتمانی در برابر بردهداری، جنگ، جنایت و تحقیر انسان است. ایران اسلامی پس از حکومت پیامبر و امیرالمؤمنین (ع)، تنها حکومت شیعی بوده که با تکیه بر فهم عمیق از دین، نظامی عدالتمحور بنا کرده است.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در ادامه با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، گفت: توصیه نخست رهبر انقلاب، پیشرفت علمی است؛ ما در آغاز انقلاب رتبه علمیمان ۵۷ بود اما امروز به رتبه ۱۷ و در برخی رشتهها به رتبه ۵ دنیا رسیدهایم.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: برد موشکی، پیشرفت نانو، فناوری هستهای و دیگر دستاوردها نتیجه پیوند علم و ایمان است؛ دشمن از همین پیوند میترسد و هم ایمان و هم دانش ما را هدف گرفته است.
حمله به رژیم صهیونیستی؛ نماد اقتدار علمی و ایمانی
آیتالله رمضانی با اشاره به حملات اخیر ایران به سرزمینهای اشغالی گفت: صهیونیستها باور نمیکردند کسی بتواند به گنبد آهنین دسترسی پیدا کند؛ اما دیدند که در حیفا، تلآویو و دیگر مناطق حملات سنگین انجام شد و این دل تمام آزادیخواهان جهان را شاد کرد.
وی افزود: دشمن نمیتواند ایمان، همدلی، علم و انسجام ملت ایران را از بین ببرد؛ وظیفه مسئولان حفظ این دستاورد بزرگ است.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با ترسیم تقابل دو گفتمان در جهان امروز اظهار داشت: گفتمان سلطه بر تهدید، تحقیر و تسلیم بنا شده و گفتمان مقاومت بر پایه انسانیت، کرامت، عدالت و معنویت است.
وی با اشاره به اظهارات جنایتبار برخی مقامات صهیونیستی، این دیدگاهها را نشانه نبود دین و اخلاق در تمدن غرب دانست و گفت: جهان اسلام باید روایت صحیح از این جنایات و پیروزیها ارائه دهد.
آیتالله رمضانی در پایان با تجلیل از مدیریت الهی رهبر معظم انقلاب، گفت: در بحرانهای بزرگ، تنها کسی که از عمق استراتژیک دشمن آگاه است و میتواند با حکمت و درایت شرایط را اداره کند، ولی فقیه است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در مدیریت جنگ تحمیلی، اظهار داشت: هنوز ۲۴ ساعت از این حمله نگذشته بود که معظمله فرمان انتصاب فرمانده جدید را صادر فرمودند؛ این یعنی دشمن نمیتواند ما را فلج کند. ما به برکت خون شهدا و هدایت ولیّ فقیه، مقتدر و باصلابت در صحنه خواهیم ماند.
