به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین روز همایش بین‌المللی اربعین حسینی؛ کرامت، عدالت و مسئولیت جهانی در کربلای معلی برگزار شد. در این همایش، شخصیت‌ها و فعالان دینی و فرهنگی از چندین کشور جهان از جمله ایران، لبنان، انگلستان، پاکستان، آمریکا، فیلیپین، دانمارک، ترکیه و... به ارائه دیدگاه‌های خود درخصوص اربعین و مسئولیت جهانی نخبگان پرداختند.

آیت الله رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به عنوان سخنران ویژه همایش با اشاره به ویژگی های انسان صاحب کرامت اظهار کرد: انسان صاحب کرامت از منظر قرآن، آن انسان خردورز خردمند، اهل معرفت و حکمت می باشد که در مسیر سلوک قرار گرفته و صاحب کمالات است. انسانی که از جایگاه عدالت هم در حوزه فردی و هم در حوزه اجتماعی برخوردار باشد، کسی است که هر چیزی را در جای خودش قرار بدهد. قرآن وقتی به حوزه عدالت می پردازد، از آن تعبیر به قسط می کند که این آرزو و آمال همه انبیای الهی است «لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ». همه بشر در خصوص عدل از جانب خداوند، مامور به تحقق عدل هستند «إِنَّ اللهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ».

وی، کرامت و عدالت را با دغدغه مندی مرتبط دانست و تصریح کرد: در بحث کرامت و عدالت بحث های مفصلی مطرح است. ولی کسی که خودش از این حقیقت برخوردار باشد، یعنی انسانی که کریم و عادل شده، دغدغه مند است و در خصوص هدایت دیگران در خصوص عدالت و معنویت و مسائلی که در جامعه انسانی می گذرد، دغدغه دارد. لذا می بینید انبیای الهی دغدعه مند ترین افراد نسبت به حوزه های انسان هستند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان این که امروزه کرامت انسان، صدمه خورده است، افزود: خیلی از افراد مدعی کرامت و عدالت هستند، اما جامعه بشری از چیزهایی همچون فقر، بی عدالتی و تبعیض رنج می برد. عده ای از مسیر انسانی، منحرف شدند و خود را به لحاظ نژادی برتر می بینند و درصدد هستند که دیگران را در خدمت خود قرار بدهند. آنها معتقد هستند که همه باید در خدمت آنها باشند و فقط این افراد خاص باید مخدوم باشند. شما بر این اساس می بینید که ثروت دنیا امروزه به صورت عادلانه میان همه توزیع نشده است. ۹۰ درصد ثروت دنیا به ۱۰ درصد جمعیت دنیا اختصاص دارد و ۱۰ درصد ثروت دنیا برای ۹۰ درصد جمعیت دنیا است که این به معنای بی عدالتی در توزیع ثروت در دنیا می باشد.

وی ادامه داد: ما با فقر و سوء تغذیه در دنیا مواجه هستیم و حدود یک میلیارد نفر در جهان از سوء تغذیه رنج می برند. اتفاقات این چنینی که در آفریقا و مناطق دیگر رخ می دهد، معنایش این است آن کسانی که از کرامت در غرب دم می زنند، بویی از کرامت نبردند و این نکته بسیار مهم و اساسی است که باید به آن توجه داشته باشیم. امروزه در حقیقت، علم تا یک حدی پیشرفت کرده، ولی از ارزش های انسانی فاصله گرفته است. علمی که از ارزش های انسانی و از دین و ایمان فاصله بگیرد، نتیجه اش غزه خواهد بود. اگر امروزه جامعه بشری می خواهد از حقیقت کرامت، معنویت و عدالت برخوردار شود، باید بین علم و دین و بین علم و ایمان پیوند بدهد این نکته مهمی است که مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی های اخیر خود به آن اشاره کردند. اگر این اتفاق بیفتد ما می توانیم آینده روشنی داشته باشیم و انسان ها به بهترین شکل می توانند به مسئولیت های فردی و اجتماعی و بین المللی و جهانی خود عمل کنند.

آیت الله رمضانی ایجاد پیوند بین دین و علم را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر این پیوند بین دین و علم ایجاد نشود، جامعه روز به روز به توحش نزدیک تر و بربریت بیشتر می شود. استعمار در نوع جدیدش یعنی استعمار فرانو، بشریت را فریب می دهد امروزه برخی ادعا می کنند جنگ می کنیم تا به صلح برسیم. در بردگی مدرن، ملت ها را در بردگی خود قرار می دهند، یک زمانی صد نفر و هزار نفر را برده داشتند، ولی امروزه یک ملت را برده خودشان می کنند. این به معنای آن است که علم از دین و ایمان فاصله گرفته است. پیروان ادیان و رهبران دینی امروزه باید منادی پیوند بین دین و علم باشند تا جامعه از هر جهتی هم از جهت فردی هم از جهت جهانی رشد کند.

وی با بیان این که آینده بشری براساس آیات و روایات، آینده روشنی است، افزود: آینده بشری، آینده ای نیست که در آن جنگ و توحش و مانند اینها باشد. آنچه که از روایات به دست می آید این است که پیوند عمیق بین دین و علم، ایجاد می شود. لذا در روایات داریم که پیش از ظهور امام مهدی(عج)، دو مرحله از علم از ۲۷ علم، خودش را روشن کرده و کشف می شود و روشن شدن و کشف شدن مابقی مراحل علم پس از زمان ظهور خواهد بود. با شرایطی که در زمان حضرت مهدی(عج) ایجاد می شود، عقول بشری کامل می گردد. وقتی هم که علم و دانش رشد کند و افزایش یابد، آن وقت جامعه طعم عدالت و کرامت را می چشد.

آیت الله رمضانی بیان کرد: در قرآن کریم آمده است که «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ»، ولی امروزه بنی آدم از کرامت برخوردار نیست، چون به بنی آدم ظلم می شود و ظلم و ستم و فقر و بی عدالتی و تبعیض غوغا می کند و نظام سلطه درصدد است که این موارد را افزایش بدهد. عالمان دینی و رهبران دینی باید این مسئولیت بزرگ جهانی را به دست بگیرند و بتواند پیوند عمیق بین علم و ایمان را ایجاد کنند تا در همه این ابعاد بتوانیم شاهد تحقق عدالت و کرامت به معنای واقعی کلمه باشیم. در آن زمان، هیچ فرقی بین سیاه و سفید نیست و آن وقت است کسی که سیاه است محرم اسرار می شود و در این مسئولیت بزرگ حضور پیدا می کند، مانند زمان پیامبر(ص) که بلال داشتیم و در واقعه عاشورا نیز جون حاضر بود. آن وقت به خاطر سیاه پوست بودن، چهار قرن نمی جنگند و حق سیاه پوست ها را تبعیض نمی کنند. آن زمان هم سیاه پوستان هم زرد پوستان و همه افراد از همه اقشار به حق و حقوق خودشان می رسند و کرامت در آنجا به معنای واقعی کلمه و به فضل الهی، تحقق پیدا می کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)، تحقق کرامت و عدالت به معنای واقعی را نیازمند اراده، خرد و اقدام جمعی دانست و تصریح کرد: تحقق چنین مسئله ای، مقدمه حکومت صالحان را فراهم می کند که در قرآن به آن تصریح شده است «أَنَّ الْأرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصّالِحُونَ». در آن زمان این گونه نیست که برخی از افراد، جنایت ها را ببینند و لذت ببرند. وزیر امنیت صهیونی می گوید اگر امروزه می خواهیم به سلطه نهایی برسیم چون دنبال اسرائیل بزرگ هستند به جای غذا ریختن بر سر مردم غزه باید بمب بر سر آنها ریخته شود. در آن زمان دیگر این گونه نیست که در برابر این سخنان و اقدامات، برخی از سازمان های ملل تنها احساس نگرانی کنند. آن وقت فقط احساس نگرانی نیست بلکه اراده جمعی است که همه از عدالت و کرامت برخوردار شوند. کلمه آخر این درس بزرگ را باید از حضرت زینب(س) بگیریم. همان طوری که ایشان، روایت گری صحیح دقیق و جامع از آن جنایت های بزرگ داشتند و پیروز میدان شدند، امروز ما هم باید با جهاد تبیین بتوانیم جنایت های بزرگ جامعه امروزی و توحش و بربریت را به جامعه جهانی معرفی کنیم که در آینده پیروز میدان، قطعا صالحان و صاحبان کرامت و آنها که در مسیر عدالت هستند خواهند بود.

