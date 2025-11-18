نماینده ولی فقیه در استان بوشهر: ایران اسلامی نقطه اتکای جبهه عزت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان بوشهر و عضو مجلس خبرگان رهبری، در اولین وبینار بینالمللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونیستی» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، بر اهمیت مقاومت و اقتدار جهان اسلام تأکید کرد.
در این وبینار مجازی، آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه حیات هر پدیدهای به میزان مقاومت آن بستگی دارد، اظهار داشت: چه در سطح فرد، نهاد یا جامعه، اگر قدرت مقاومت در برابر حوادث و تهاجمات دشمن وجود نداشته باشد، فروپاشی حتمی خواهد بود. سنت الهی نشان داده است که امتهایی که توان مقاومت دارند، باقی میمانند و به اهداف تمدنی خود میرسند.
وی با اشاره به تهدیدهای کنونی جهان اسلام از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای سلطهجو گفت: ایران اسلامی، با رهبری مقام معظم رهبری، نقطه اتکای اسلام ناب محمدی است و همه مسلمانان را به وحدت و ایستادگی در برابر تجاوزات دشمن دعوت میکند.
آیتالله صفایی بوشهری با تمجید از مقاومت مردم غزه در برابر حملات رژیم صهیونیستی افزود: با وجود تمام سختیها، مردم غزه توانستند با مقاومت خود مانع دستیابی دشمن به اهدافش شوند و به آتشبس و آزادی اسرا دست یابند. این نمونهای از اقتدار جهان اسلام و ایران اسلامی است که نشان میدهد توانمندیهای نظامی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و علمی میتواند سرنوشت جهان را رقم بزند.
وی در پایان با تأکید بر توکل به خداوند و اهمیت وحدت امت اسلامی اظهار داشت: هر کس خدا را همراه خود داشته باشد، حتی اگر همه امکانات را نداشته باشد، پیروز است. جهان اسلام با مقاومت، ایمان و هدایت علما و پیشوایان، پیروزی نهایی را تجربه خواهد کرد.
