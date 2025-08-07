به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ براساس گزارش منتشرشده در پایگاه خبری رسمی دانشگاه ایالتی کامپیناس، شورای عالی این دانشگاه صبح روز سهشنبه، مورخ ۵ اوت ۲۰۲۵ (۱۴ مرداد ۱۴۰۴)، با تصویب قطعنامهای خواستار پایاندادن به «نسلکشی در غزه» شد. در متن این قطعنامه، اقدامات اسرائیل در غزه «ویرانگر» و «وحشیگری روزافزون» توصیف شده است. این قطعنامه تأکید کرده که سکوت در قبال چنین وضعیت فاجعهباری میتواند مفهوم «همدستی» داشته باشد.
در این قطعنامه که با عنوان «قطعنامه برای پایاندادن به نسلکشی در غزه و حمایت از تعلیق روابط تجاری و نظامی دولت برزیل با دولت اسرائیل» منتشر شده، آمده است که تقریباً یک سال پس از قطعنامهای مشابه در سپتامبر ۲۰۲۴، دانشگاه ایالتی کامپیناس بار دیگر ضمن محکوم کردن خشونت اِعمالشده علیه غیرنظامیان فلسطینی، از دولت برزیل خواسته است تا ضمن پیوستن به تصمیمات دیگر نهادهای بینالمللی و ملی، روابط تجاری و نظامی خود را با اسرائیل متوقف نماید.
گروه دانشگاهی «Unicamp em Movimento» در متن این قطعنامه اشاره کرده است که چنین موضعگیریهایی پیش از این نیز در قالبهای مختلفی مانند «شبکه دانشگاهی همبستگی با ملت فلسطین» و نیز به تصویب رسیدهاند، و اکنون دانشگاه ایالتی کامپیناس نیز باید به دیگر موسسات دانشگاهی و جنبشهای اجتماعی در داخل و خارج از کشور بپیوندد تا خواستار پایاندادن به نسلکشی و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین شود.
این اقدام تازه شورای دانشگاهی ایالتی کامپیناس نشاندهنده استمرار و تقویت واکنشهای دانشگاهی نسبت به بحران انسانی در غزه است. با دوری از زبان دیپلماتیک متعارف، دانشگاه ایالتی کامپیناس با بهکارگیری تعابیر قوی همچون «نسلکشی» و فراخوان به تعلیق روابط با اسرائیل، موضعی بیسابقه و تأثیرگذار اتخاذ کرده است.
