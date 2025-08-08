  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

حمله پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

۱۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۳
کد خبر: 1715415
حمله پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

منابع لبنانی از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جاده منتهی به شهرک انصاریه در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ   رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که یک خودرو در مسیر شهرک أنصاریة - الزهرانی در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جاده الزهرانی در جنوب این کشور یک شهروند لبنانی به شهادت رسیده است. این وزارتخانه به هویت فرد مورد نظر اشاره‌ای نکرد.

رژیم صهیونیستی بعد از توافق آتش بس با دولت لبنان بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و اهدافی را در خاک لبنان هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی‌، از زمان اعلام آتش‌بس در لبنان، ۴هزار و ۲۴۷ مورد نقض آتش‌بس ثبت شده که از سوی رژیم صهیونیستی نقض شده است.
............
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha