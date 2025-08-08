حمله پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که یک خودرو در مسیر شهرک أنصاریة - الزهرانی در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جاده الزهرانی در جنوب این کشور یک شهروند لبنانی به شهادت رسیده است. این وزارتخانه به هویت فرد مورد نظر اشاره‌ای نکرد.

رژیم صهیونیستی بعد از توافق آتش بس با دولت لبنان بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و اهدافی را در خاک لبنان هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی‌، از زمان اعلام آتش‌بس در لبنان، ۴هزار و ۲۴۷ مورد نقض آتش‌بس ثبت شده که از سوی رژیم صهیونیستی نقض شده است.

............

پایان پیام/ ۲۱۸

