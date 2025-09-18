حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه منطقه «السندیانه» واقع در شبعه در جنوب لبنان را هدف حملات پهپادی قرار داد. پهپاد صهیونیستی ۲ پرتابه به سمت این منطقه شلیک کرده است. تاکنون گزارشی مبنی بر وقوع تلفات گزارش نشده است.

اخیرا نیز وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲شهروند در حمله پهپادی به یک خودرو در محله العسیره شهر بعلبک در شرق این کشور به شهادت رسیده‌اند. این وزارتخانه اعلام کرد که این آمار اولیه حمله پهپادی به شرق این کشور است.

ارتش رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس بین این رژیم و لبنان بارها با نقض آن، به خاک لبنان تجاوز نظامی کرده و شماری از شهروندان این کشور را شهید و زخمی کرده و در این میان، کمیته ناظر بر اجرای آتش بس اقدام عملی برای متوقف کردن این حملات انجام نداده است.

