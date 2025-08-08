به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز عملیات اضطراری بهداشت عمومی در وزارت بهداشت لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که «حمله دشمن اسرائیلی به جاده الزهرانی در شهرستان النبطیه منجر به شهادت یک نفر شد.»

یک روزنامه‌نگار لبنانی روز جمعه در حمله پهپادی اسرائیل به خودرویش در منطقه النبطیه در جنوب لبنان شهید شد که نقض جدید توافق آتش‌بس از اواخر سال ۲۰۲۴ است.

تلویزیون المنار نیز گزارش داد که «یک حمله پهپادی رژیم صهیونیستی یک خودروی «راپید» را در جاده منتهی به شهرک انصاریه در جنوب لبنان هدف قرار داد».

خبرنگار المنار همچنین گزارش داد: پهپادهای متخاصم اسرائیلی دو بمب صوتی را بر روی یک چوپان در حومه شهر رمیش و یک بمب را بر روی شهر کفر کلا انداختند.

ارتش رژیم صهیونیستی از زمان امضای توافق آتش‌بس بدون توجه به تعهدات خود، بارها آن را نقض کرده و مناطقی از جنوب لبنان را هدف حملات قرار داده است.

با وجود آتش بس در نوامبر ۲۰۲۴ این رژیم همچنان پنج نقطه در جنوب لبنان را اشغال کرده است.

..............................

