شهادت اسطوره فوتبال فلسطین در صف غذا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سلیمان العُبید، ستاره جوان و محبوب فوتبال فلسطین که از او با عنوان «پله فلسطین» یاد میشد، روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۴ (۷ اوت ۲۰۲۵) در جریان حمله وحشیانه نیروهای اسراییلی حین تلاش برای دریافت کمکهای انسانی در منطقه بیتلَهیا در شمال غزه به ضرب گلوله شهید شد. این ورزشکار برجسته که به دلیل مهارتهای استثناییاش به «پله فلسطین» و «غزال» شهرت داشت، درحالیکه در انتظار دریافت کمکهای بشردوستانه در جنوب نوار غزه بود، هدف حملۀ ددمنشانۀ نیروهای اشغالگر صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید.
در حملهای بیرحمانه و نقض آشکار حقوق بشر، نیروهای اسراییلی با تیراندازی مستقیم به سمت آوارگان و ساکنان نوار غزه، مانع دسترسی مردم به اقلام ضروری از جمله غذا و دارو شدند. سلیمان العُبید، مهاجم توانمند تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال فلسطین که نام و مهارتش در سطح ملی و بینالمللی زبانزد بود، هنگام خروج از اردوگاه بیتلَهیا برای دریافت بستههای غذایی، هدف تیراندازی قرار گرفت و به شهادت رسید.
عُبید که در سالهای اخیر موفق شده بود با نمایشهای درخشان خود در رقابتهای قهرمانی غرب آسیا و تورنمنتهای جوانان AFC، قلب میلیونها علاقهمند به فوتبال فلسطین را فتح کند، نهتنها بهعنوان یک ورزشکار، بلکه بهعنوان نمادی از مقاومت و امید شناخته میشد. خانواده او و همتیمیهایش اعلام کردهاند که هیچ هشداری پیش از تیراندازی از سوی نظامیان اسراییلی دریافت نکرده و این اقدام، مصداق بارز «تروریسم دولتی» است.
واکنش گسترده مراجع بینالمللی و فدراسیونهای فوتبال:
فدراسیون فوتبال فلسطین در پیام تسلیت خود، ضمن محکوم کردن شدید این جنایت، اعلام کرد که شهادت سلیمان العُبید مانند شهادت هزاران زن و مرد بیدفاع غزه، در حافظه تاریخ خواهد ماند و خواستار تحریم کامل ورزشکاران اسراییل شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز با انتشار بیانیهای، از «شرایط غیرانسانی حاکم بر غزه» ابراز تأسف عمیق کرد و از تمامی کشورهای عضو خواست تا ضمن توقف هرگونه تعامل با باشگاهها و فدراسیونهای اسراییلی، فشارهای دیپلماتیک خود را برای پایان دادن به تجاوزات دارا کنند.
اریک کانتونا، ستارۀ پیشین منچستریونایتد، با انتشار پستی در واکنش به این جنایت، نوشت: «اسرائیل سلیمان العبید، ستارۀ فلسطینی را کشت. تا کی جهان این جنایات را نادیده خواهد گرفت؟» این اظهارات بازتاب خشم و اندوه گستردۀ جهانی از ادامه جنایات رژیم صهیونیستی است.
پیشینه ورزشی و میراث ماندگار:
سلیمان العُبید فوتبال را از باشگاههای محلی آغاز کرد و بهسرعت به تیمهای ملی ردههای مختلف دعوت شد. بازیسازی دقیق، قدرت دریبلینگ بالا و گلهای زیبایش، او را به «پله فلسطین» مبدل ساخت. بسیاری از کارشناسان فوتبال خاورمیانه معتقد بودند که عُبید ظرفیت تبدیل شدن به یک چهره بزرگ در فوتبال آسیاست.
سلیمان العبید که در 24 مارس 1984 (4 فروردین 1363) در شهر غزه متولد شده بود، یکی از برجستهترین چهرههای ورزش فلسطین به شمار میرفت. او که پدری برای پنج فرزند بود، با بیش از 100 گل در طول دوران حرفهای خود، نام خود را بهعنوان یکی از بهترین گلزنان تاریخ فوتبال فلسطین ثبت کرد. العبید که کار خود را از تیم خدمات ساحلی آغاز کرده بود، بین سالهای 2009 تا 2013 به تیم مرکز جوانان الامعری در کرانۀ باختری پیوست و نقش کلیدی در قهرمانی این تیم در اولین دورۀ لیگ حرفهای فلسطین در فصل 2010-2011 ایفا کرد. او همچنین در فصلهای 2015-2016 و 2016-2017 با تیمهای غزۀ ورزشی و خدمات ساحلی عنوان بهترین گلزن لیگ فلسطین را از آن خود کرد.
حمله اسراییل؛ ادامه سیاست پاکسازی نژادی:
این جنایت تازه در حالی رخ میدهد که دهها هزار فلسطینی در نوار غزه تحت محاصره، بمباران و آواره شدهاند. مرور سوابق جنایات نظامی اسراییل در غزه نشان میدهد که هدف از این حملات، نهتنها تامین امنیت شهرکنشینان یهودی، بلکه تضعیف اراده مردم فلسطین و ریشهکن کردن امید به آینده است. از اینرو جامعه جهانی وظیفه دارد با قاطعیت از مردم ستمدیده فلسطین حمایت کند.
درخواستهای نهادهای حقوق بشری و مدنی:
سازمانهای مردمنهاد فلسطینی و بینالمللی از دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی خواستهاند تا اسراییل را در فهرست کشورهای متهم به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» ثبت کند. آنان تأکید دارند که ادامه این جنایات بدون مجازات، چراغ سبز به جنایتکاران میدهد و مانع از تحقق صلح عادلانه در منطقه میشود.
سلیمان العُبید نهتنها یک فوتبالیست برجسته، بلکه نشان مقاومت و استقامت یک ملت زیر فشار محاصره و اشغال بود. شهادت او، بار دیگر سران کشورها و نهادهای بینالمللی را فرا میخواند تا با اقدامی فوری و مؤثر، جنایات اسراییل را متوقف و حقوق ملت فلسطین را تضمین کنند.
رژیم صهیونیستی ماههاست با حملات گسترده و بمباران غیرنظامیان، زنان، کودکان و سالمندان فلسطینی را هدف قرار داده است، اکنون با شهادت یک ورزشکار محبوب، بار دیگر ماهیت جنایتکارانه خود را به نمایش گذاشته است. این واقعه تلخ پیامدهایی برای ورزش فلسطین خواهد داشت و نیازمند هوشیاری و مقابله جهانی با این جنایات است.
منابع محلی گزارش دادهاند که از زمان آغاز حملات وحشیانۀ رژیم صهیونیستی به نوار غزه، بیش از 660 ورزشکار فلسطینی، از جمله بیش از 420 بازیکن فوتبال، به شهادت رسیدهاند. این آمار تکاندهنده نشاندهندۀ هدفگیری سیستماتیک جامعۀ ورزشی فلسطین توسط رژیم اشغالگر است که به دنبال نابودی هرگونه نماد مقاومت و امید در میان مردم فلسطین است.
..............................
پایان پیام/
نظر شما