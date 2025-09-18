هزاران نوجوان پاکستانی در تظاهرات همبستگی با مردم غزه شرکت کردند + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در کاراچی، بزرگترین شهر پاکستان، جمعی بزرگ از نوجوان و جوان و دانشآموزان با برگزاری تظاهراتی پرشور، نفرت و انزجار خود را نسبت به تهاجم نظامی اسرائیل به نوار غزه ابراز کردند. این راهپیمایی که امروز پنجشنبه برگزار شد، ضمن فریاد علیه حملات هوایی و محاصرهی نوار غزه، خواستار پایان یافتن فوری خشونتها و جنایات علیه غیرنظامیان شد.
طبق گزارشها، معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر توقف کشتار کودکان، تخریب مدارس و بیمارستانها در غزه تأکید میکردند. همچنین شعارها عمدتاً حول محور حقوق بشر، عدالت بینالمللی و پایان دادن به تجاوزات مکرر بر غیرنظامیان فلسطینی بودند.
این حرکت در حالی شکل گرفت که بحران انسانی در غزه به یک نگرانی جدی بینالمللی تبدیل شده است؛ مردم و دولتها در نقاط مختلف جهان فشار خود را برای برقراری آتشبس و ارسال کمکهای بشردوستانه به مناطق محاصرهشده افزایش دادهاند.
در پاکستان، تظاهراتهای مشابهی در شهرهای مختلف پیشتر برگزار شدهاند که نشاندهنده همبستگی گسترده مردمی با فلسطینیها است. کارشناسان حقوق بشر این گونه تجمعات را بخشی از تلاش برای جلب توجه جهانی به بحران غزه میدانند، که به طور ویژه بر ضرورت ورود سازمانهای بینالمللی برای تضمین حفاظت از غیرنظامیان تأکید دارد.
حزب جماعت اسلامی پاکستان و شاخه دانشجویی آن «اسلامی جماعت طلبه» پیشتر تجمعات مشابهی را در کراچی و شهرهای دیگر سازماندهی کردهاند. این تجمعها با اعلام این که تنها راه حل عادلانه، تأسیس یک کشور فلسطینی مستقل است، همراه بودهاند.
رسانههای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری گزارش دادهاند که در ادامه درگیریها در غزه، شمار زیادی کودک و خبرنگار قربانی شدهاند. این واقعیت، بهعنوان یکی از دلایل اصلی خشم عمومی و برگزاری تجمعات در پاکستان ذکر میشود.
