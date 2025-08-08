اعزام ۱۳۰ زائر اولی به کربلای معلی از شهرستان رودبار

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی 130 نفره از زائران برای نخستینبار به زیارت بارگاه نورانی حضرت اباعبداللهالحسین(ع) مشرف میشوند و تمامی خدمات اعزام، اسکان و تغذیه آنان بهصورت رایگان توسط موکب حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) شهرستان رودبار و خیرین تهرانی تأمین شده است.
«بیژن کبری» مسئول زائر اولیها و خادم موکب حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) شهرستان رودبار امروز جمعه، 17 مرداد 1404 در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: این اعزام با هدف ایجاد فرصت زیارت برای افراد فاقد سابقه حضور در کربلای معلی و با مشارکت مرکز نیکوکاری حضرت زینب(س) تهران انجام شده است.
وی با قدردانی از زحمات مدیر اجرایی موکب حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) افزود: زائران در طول این سفر معنوی، از خدمات کامل حملونقل، پذیرایی و اسکان بهرهمند خواهند شد و تمامی هزینههای آنان از سوی موکب و خیرین تأمین شده است.
کبری همچنین با اشاره به استقبال مردمی از این طرح، تصریح کرد: برنامهریزی برای این اعزام از ماهها پیش آغاز شده و با همکاری نهادهای مختلف در سطح شهرستان، به مرحله اجرا رسید.
اعزام زائر اولیها یکی از برنامههای فرهنگی و اجتماعی ستاد اربعین به شمار میرود که با هدف ترویج فرهنگ زیارت و تقویت پیوندهای دینی در بین اقشار مختلف مردم انجام میشود.
استان گیلان هر ساله با مشارکت فعال مردم و مواکب مختلف، نقش مؤثری در خدمترسانی به زائران اربعین ایفا میکند.
-----------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما