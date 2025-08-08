آذربایجان و ارمنستان توافق صلح را در کاخ سفید امضا کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری آمریکا و در جریان نشستی در کاخ سفید با حضور رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، توافق صلحی را امضا کردند که ترامپ آن را تاریخی خواند.
ترامپ پیش از امضای توافق گفت: ما موفق شدیم پس از دههها درگیری، میان آذربایجان و ارمنستان صلح برقرار کنیم.
او افزود که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و استیو ویتکوف فرستاده آمریکا به همراه دیگر مقامها، تلاش فوقالعادهای برای تحقق این توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان انجام دادند.
ترامپ که بین الهام علیاف رئیس جمهور آمریکا و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان، نقش میانجی داشت، پیش از امضای نهایی اسناد توافق اعلام کرد: شرکتهای آمریکایی در آذربایجان و ارمنستان سرمایهگذاریهای بزرگی انجام خواهند داد که این امر تأثیر مثبتی بر وضعیت دو کشور خواهد داشت.
پیشتر، آنا کیلی، سخنگوی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت که ترامپ توافقهای جداگانهای با هر یک از دو کشور در زمینه انرژی، فناوری، همکاری اقتصادی، امنیت مرزها، زیرساخت و تجارت امضا خواهد کرد.
بر اساس انتظار، این توافق شامل اعطای حق انحصاری توسعه به آمریکا در یک گذرگاه راهبردی ترانزیتی در جنوب قفقاز خواهد بود که جاده ترامپ برای صلح و شکوفایی جهانی نامگذاری شده است.
«الهام علیاف» رئیسجمهور آذربایجان، گفت: توافق صلح یک رویداد تاریخی است و ما در حال نوشتن تاریخ جدیدی در روابط دوجانبه با آمریکا هستیم.
او افزود: ما مسیر را برای یک شراکت راهبردی با آمریکا آغاز میکنیم و منشور این شراکت طی چند ماه آینده تدوین خواهد شد.
از سوی دیگر، نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، اظهار داشت: توافق صلح با آذربایجان یک معامله بزرگ برای صلح است که تأثیر مثبتی بر منطقه و جهان خواهد داشت. امروز با این توافق، دستاورد مهمی به ثبت میرسانیم و زمینه را برای نگارش تاریخ جدیدی میان دو کشور فراهم میکنیم. این توافق صلح، جهان را به مکانی بهتر تبدیل خواهد کرد.
حرکت به سوی عادیسازی کامل روابط
به گفته مقامهای آمریکایی، این توافق نتیجه مجموعهای از سفرهای مکرر به منطقه بوده و پایهای برای حرکت به سمت عادیسازی کامل روابط بین دو کشور ایجاد میکند.
با این حال، هنوز مشخص نیست که این توافق چگونه به مسائل حساس و اختلافبرانگیزی همچون تعیین مرزهای مشترک و درخواست باکو برای تغییر قانون اساسی ایروان خواهد پرداخت؛ قانونی که شامل اشارهای به بیانیه سال ۱۹۸۹ برای اتحاد دوباره ارمنستان و قرهباغ کوهستانی است.
اختلاف میان ارمنستان و آذربایجان به اواخر دهه ۱۹۸۰ بازمیگردد، زمانی که قرهباغ با حمایت ارمنستان از آذربایجان جدا شد. هر دو کشور در سال ۱۹۹۱ از اتحاد شوروی اعلام استقلال کردند. آذربایجان در سال ۲۰۲۳ طی جنگی برقآسا کنترل کامل قرهباغ را دوباره به دست گرفت.
