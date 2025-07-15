دست رد ارمنستان به پیشنهاد آمریکا درباره گذرگاه "زنگزور"

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه ارمنستان با رد پیشنهاد نظارت ۱۰۰ ساله آمریکا بر گذرگاه "زنگزور" اعلام کرد که این کشور کنترل قلمرو تحت حاکمیت خود را بههیچ کشور ثالثی واگذار نکرده و نخواهد کرد.
تارنمای خبرگزاری دولتی آرمن پرس دیشب بهنقل از سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان نوشت که این کشور موضوع رفع انسداد زیرساختهای منطقهای را صرفاً در چارچوب حاکمیت، تمامیت ارضی و حیطه قضایی جمهوری ارمنستان بررسی میکند.
نازلی باغداساریان گفت که ارمنستان در مورد واگذاری کنترل بر قلمرو تحت حاکمیت خود به هیچ طرف ثالثی بحث نکرده و نمیکند.
پیشتر تارنمای خبری میدل ایست آی، به نقل از تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، نوشته بود که واشنگتن پیشنهاد داده که کنترل گذرگاه ۳۲ کیلومتری زنگزور را به مدت ۱۰۰ سال به دست گیرد.
این دیپلمات تأکید کرد: بدین ترتیب، هر دو طرف میتوانند از این کریدور استفاده کنند.
باراک تأکید کرد که هدف از طرح این موضوع "کمک به پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان" است.
