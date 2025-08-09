به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت ایران در هند در واکنش به پیام اخیر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که مداخلات آمریکا در غرب آسیا و حمایت آن از رژیم صهیونیستی، ریشه بیثباتی در منطقه هستند.
ترامپ پیشتر در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته بود «اکنون که زرادخانه هستهای که توسط ایران در حال ساخته شدن بود، کاملا نابود شده، برای من بسیار مهم است که تمامی کشورهای خاورمیانه به پیمان ابراهیم بپیوندند.»
وی با تأکید بر آنچه آن را شرط دستیابی به صلح در منطقه میداند، افزوده بود «این کار صلح را در خاورمیانه تضمین خواهد کرد. بابت توجهتان به این موضوع متشکرم!»
سفارت ایران در هند در پیامی در واکنش به پیام منتشر شده از سوی ترامپ نوشت: «مداخلات آمریکا در غرب آسیا و حمایت بیقید و شرط آن از رژیم اشغالگر، ریشه بیثباتی در این منطقه هستند. تا زمانی که مسئله فلسطین به دست مردم خود این سرزمین حل نشود و کشورهای غرب آسیا سازوکارهای بومی لازم برای امنیت منطقهای را تعریف نکنند، ثبات پایدار دستنیافتنی خواهد بود. نسلکشی اسرائیل در غزه که با حمایت آمریکا صورت میگیرد، برای سالها مانع تحقق هرگونه صلح پایدار در منطقه خواهد شد.»
پیمان ابراهیم مجموعهای از توافقات عادیسازی روابط میان رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی است که در دوره ریاستجمهوری نخست ترامپ آغاز شد و با انتقاد شدید بسیاری از تحلیلگران بهدلیل نادیده گرفتن حقوق فلسطینیان همراه بود.
ترامپ در هفتههای اخیر بارها بهطور مستقیم از جنگ جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و همچنین نقش واشنگتن در حملات غیرقانونی خود به تأسیسات هستهای ایران دفاع و از آن تمجید کرده است. بهطوریکه رئیس جمهور آمریکا بامداد روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با تکیه بر ادعاهای واهی علیه ماهیت برنامه هستهای ایران، با تهدید دوباره این کشور ادعا کرد: «اگر تهران تصمیم به از سرگیری برنامه هستهای خود بگیرد که اقدامی خطرناک خواهد بود، آمریکا باز خواهد گشت. و من فکر میکنم که آنها این را میدانند.»
.................................
پایان پیام/ 167
نظر شما