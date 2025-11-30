به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «واهان گوستانیان» معاون وزیر امور خارجه ارمنستان با «ادن بار-تال» مدیرکل وزارت امور خارجه اسرائیل در اورشلیم دیدار کرد.

این اطلاعات توسط وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان گزارش شده است.

وزارت امور خارجه ارمنستان گزارش داد که در این دیدار، هر دو طرف بر آمادگی برای تلاش در جهت فعال‌سازی روابط بین ارمنستان و اسرائیل، از جمله در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، تأکید کردند. طرفین همچنین در مورد روندهای جاری در قفقاز جنوبی و خاورمیانه تبادل نظر کردند.

دوازدهمین رایزنی‌های سیاسی بین وزارتخانه‌های امور خارجه ارمنستان و اسرائیل نیز در طول این سفر برگزار شد. بخش‌های فناوری پیشرفته، پزشکی، کشاورزی و گردشگری به عنوان حوزه‌های مورد علاقه متقابل و با بیشترین پتانسیل برای همکاری شناسایی شدند.

طرفین همچنین در مورد فرصت‌های همکاری در زمینه‌های دوجانبه و چندجانبه بحث و تبادل نظر کردند.

