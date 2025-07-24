آیا اربعین، میدان جنگ نرم علیه صهیونیسم است؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: راهپیمایی اربعین، فراتر از یک حرکت مذهبی، یک پروژه عظیم ارتباطی و گفتمانی است که شعارها، نمادها و سخنرانیهای آن، قلب گفتمان مقاومت در برابر استکبار جهانی (به ویژه صهیونیسم و آمریکا) را تقویت و ترویج میکند. این ارتباط، تصادفی نیست، بلکه ریشه در ذات واقعه عاشورا دارد و به صورت نظاممند در مراسم اربعین بازتولید میشود. درک این مکانیسم، کلیدی است:
۱. شعارها: سلاح روایی تودهها
_پیوند تاریخی-ایدئولوژیک: شعارهایی مانند "لنحرقنّ آمریکا و اسرائیل" یا "مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل" مستقیماً قیام حسین(ع) علیه یزید (نماد ظلم زمان) را به مبارزه امروز با امپریالیسم و صهیونیسم پیوند میزند. این شعارها، استکبار را "یزید زمان" معرفی میکند و مبارزه با آن را تکلیف دینی و عاشورایی مینماید.
_سادهسازی پیچیدگیها: شعارها، مفاهیم پیچیده سیاسی را به پیامهای کوتاه، احساسی و قابل تکرار تبدیل میکنند که توسط میلیونها نفر (با سطوح مختلف سواد سیاسی) فریاد زده میشود. این تکرار جمعی، هژمونی گفتمان مقاومت را ایجاد و تقویت میکند.
_جهانیسازی پیام: شعارها به زبانهای مختلف (عربی، فارسی، اردو، انگلیسی و...) توسط زائران سر داده میشوند. این امر، گفتمان مقاومت را از مرزهای جغرافیایی فراتر برده و آن را به دغدغهای جهانی برای امت اسلامی تبدیل میکند.
۲. نمادها: زبان بیزبانی که فریاد میزند
_پرچمها و نشانهها: پرچم حزبالله لبنان، پرچمهای جنبشهای مقاومت فلسطین، یمن و عراق در کنار پرچمهای مذهبی بهوضوح دیده میشوند. این همنشینی نمادین، پیوند ناگسستنی اربعین و کربلا را با مبارزات کنونی نشان میدهد و اتحاد جبهه مقاومت را به تصویر میکشد.
_پلاکاردها و بنرها: تصاویر شهدای مقاومت (مانند سردار سلیمانی، شهید حجازی، شهید فخری زاده، شهدای فلسطین و یمن) در کنار تصاویر شهدای کربلا قرار میگیرند. این تداوم خط شهادت را نشان میدهد و استمرار مبارزه از کربلا تا امروز را تجسم بخشیده، الهامبخش مبارزان میشود.
_نمادهای سرخ و سیاه: رنگهای غالب پرچمها و پوششها (سرخ: خون، شهادت، انقلاب / سیاه: عزا، اعتراض، مقاومت) هویت بصری مشترک مقاومت را شکل میدهد و احساس تعلق و همدلی را با تمامی مظلومان عالم تقویت میکند.
۳. سخنرانیها: تحلیل، جهتدهی و مشروعیتسازی
_ تبیین گفتمانی: خطبا و سخنرانان مراسم اربعین (در نجف، کربلا و مسیرهای پیادهروی) بهصورت مستدل و تحلیلی، ارتباط وحدتآفرین "نهضت حسینی" با "جبهه مقاومت معاصر" را توضیح میدهند. آنها ظلم صهیونیستی و آمریکایی را به عنوان مصداق بارز یزیدیّت مدرن معرفی میکنند.
_ جهتدهی مبارزاتی: سخنرانیها نه تنها به تحلیل گذشته میپردازند، بلکه راهبردهای آینده مقاومت را نیز ترسیم میکنند. بر ضرورت وحدت مسلمین، حمایت عملی از فلسطین و مقابله با نفوذ دشمن تأکید میشود. این سخنان، چارچوب فکری و عملی برای جنبشهای مقاومت و حامیان آنها ارائه میدهد.
_ مشروعیتسازی دینی و مردمی: استناد سخنرانان به آیات قرآن، روایات اهل بیت(ع) و سیره حسینی، مبارزه با استکبار را نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک تکلیف شرعی قلمداد میکند. همچنین، استقبال میلیونی مردم از این سخنان، مشروعیت مردمی عمیقی به این گفتمان میبخشد.
ارتباط ارگانیک با جنبشهای مقاومت (فلسطین، یمن، لبنان):
_ حمایت نمادین و معنوی: حضور پررنگ نمادها و شعارهای حمایت از فلسطین، یمن و لبنان در اربعین، بزرگترین حمایت مردمی و معنوی از این جنبشها است. این به مبارزان آنها امید، انگیزه و احساس پشتیبانی جهانی امت میدهد.
_انتقال تجربه و الهامبخشی: سازماندهی عظیم، غیرمتمرکز و مردمی اربعین، الگوی عملی قدرتمندی برای جنبشهای مقاومت در مدیریت منابع، بسیج مردمی و پایداری در شرایط سخت ارائه میدهد. روحیه ایثار و استقامت اربعین، الهامبخش مبارزان این جبهههاست.
_ فضاسازی بینالمللی: اربعین با جلب توجه رسانههای جهان (حتی با سانسور یا تحریف)، جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و جنایات ائتلاف سعودی-آمریکایی در یمن را در کانون توجهات جهانی قرار میدهد و افکار عمومی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان را نسبت به آنها حساس میکند.
_ همبستگی عملی: گاهی این حمایتها فراتر از نمادین رفته و به جمعآوری کمکهای مردمی برای مردم غزه، یمن یا لبنان در حین راهپیمایی تبدیل میشود و شبکههای ارتباطی بین زائران و این جنبشها را تقویت میکند.
نتیجه:
شعارها، نمادها و سخنرانیهای اربعین، با بازتولید روایت عاشورا در متن مبارزات معاصر، گفتمان مقاومت را از یک گفتمان نخبگانی به گفتمان تودهای تبدیل میکنند. آنها با ایجاد پیوند عاطفی و ایدئولوژیک عمیق بین زائران و آرمانهای مقاومت، هویت جمعی امت واحده در برابر استکبار را تقویت کرده، مشروعیت دینی و مردمی بیبدیلی به مبارزه با صهیونیسم و آمریکا میبخشند و عمیقترین شکل همبستگی عملی و معنوی را با جنبشهای مقاومت فلسطین، یمن و لبنان برقرار میسازند. اربعین، پاسخ عملی امت به استکبار است و شعارها و نمادهایش، بیانیه زنده این پاسخ تاریخی.
نویسنده: فاطمه پورعباس
