به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام سوگواری محرم الحرام و ماه صفر و فرارسیدن اربعین حسینی و در حالی که در روزهای پس از جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی به سر می‌بریم، کارشناسان در گفت‌وگویی با خبرگزاری ابنا به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص شباهت‌ها و تفاوت‌های نهضت حسینی و محور مقاومت پرداختند.

در این نشست، خانم‌ها دکتر انسیه خزعلی، معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، دکتر طیبه ربانی، استاد حوزه و دانشگاه و مبلغ بین‌الملل، فاطمه جیوانی، مدرس و فعال بین‌الملل از پاکستان به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.

تقابل حق و باطل در عصر امروز

دکتر خزعلی گفت: شاید هیچ عصری مثل امروز بیانگر تقابل جدی حق و باطل نبود. وضوحی که امروز در تقابل با یزید زمان دیده می‌شود، در هیچ زمانی به این آشکاری نبوده است. سردمداران کفر، همانند یزید، مومنین و اهل حق را بین ذلت و عزت مخیر می‌کنند و می‌گویند: «با ما سازش می‌کنید یا آماده جنگ.» اما پیام بزرگ و زیبای امام حسین علیه‌السلام، «هیهات من الذله»، بحمدالله امروز از گلوی مجاهدان و مقاومین در سراسر دنیا، به‌ویژه مقاومانی که در ایران جانشان را برای زنده ماندن حق و ایستادگی در کنار حسین دادند، طنین‌انداز شده است. آن‌ها در مقابل ظلم یزید و اختیار بین ذلت و مرگ، مرگ با عزت را انتخاب کردند.

درس مکتب حسینی و نقش زنان

خزعلی با اشاره به این بیان حضرت امیر علیه‌السلام که می‌فرماید ««الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیاه فی موتکم قاهرین» گفت: این تعبیر از مکتب علی علیه‌السلام درس گرفته و در حسین علیه‌السلام به‌صورت عینی متجلی شده است. این تعبیر، زندگی ذلیلانه را نفی کرده و مرگ قهرمانانه و عزتمند را ستایش می‌کند. ما شاهد هستیم که زنان در این درس پیشگام بوده‌اند؛ چه در صفوف اولی و خط مقدم جبهه و جهاد، چه در دادن شهید و چه در پشتیبانی و صبر و بردباری. خانواده‌های شهدا، با صبر و استقامت خود، آثار جاودانه شهدا را حفظ کرده و در مسیر حفاظت از این راه گام نهاده‌اند. زنان مجاهد در عرصه‌های مختلف، از کمک‌رسانی و پرستاری درمانی گرفته تا نوشیدن شربت شهادت، نقش‌آفرینی کرده‌اند.

جهاد تبیین و انقلاب زینبی

معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری افزود: زینب سلام‌الله‌علیها، با همه مصائب و رنج‌ها، با دیدن کشته‌های دوستان، اقوام، برادران و فرزندان، عبارت «ما رأیت إلا جمیلا» را بر زبان آورد. امروز نیز دختران، همسران و مادران شهدا با همان استقامت زهرا و زینب سلام‌الله‌علیها، این پیام را تکرار می‌کنند. درد بزرگ است، مصیبت بسیار زیاد است، اما قوت ایمان و صلابت بردباری زنان ما بالاتر و قوی‌تر از آن چیزی است که بر آن‌ها وارد شده است. زنان ما هم در تحمل مصائب، هم در صف اول شهادت، هم در پشتیبانی و هم در جهاد تبیین پیشگام هستند. جنگ امروز، یک جنگ ترکیبی است و پیروزی تنها با ابزار سخت ممکن نیست. فضای رسانه و جهاد تبیین، جایی است که دشمن به شدت روی آن سرمایه‌گذاری کرده، اما زنان ما، حتی زنان خانه‌دار، برای تبیین‌گری و نشان دادن حق آماده هستند. این همراهی زنان در تبیین‌گری، دستان آغشته به خون اسرائیل و آمریکا را نمایان کرده و جنایت‌های آن‌ها را برای مردم جهان آشکار ساخته است.

یک مستشرق آلمانی درباره سیاست امام حسین علیه‌السلام می‌گوید: «من از شگفتی سیاست امام حسین علیه‌السلام در عجب هستم که زن و فرزند را در آن جنگ سخت همراه کرد، در حالی که یزید به هیچ چیزی رحم نمی‌کرد.» اما دوراندیشی امام حسین علیه‌السلام و حرکت افشاگرانه و تبیین‌گرانه زینب سلام‌الله‌علیها در شام، شامی که به لعن علی علیه‌السلام معروف بود را به ستایشگر علی و اهل بیت تبدیل کرد. این انقلابی بود که توسط زینب انجام گرفت که اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می‌ماند.

وعده الهی پیروزی حق بر باطل

در ادامه نشست دکتر طیبه ربانی استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به آیه پنجم سوره مبارکه قصص گفت: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین.» این آیه وعده پیروزی و رهایی حق بر باطل را می‌دهد. در آیات دیگر، خداوند به مومنان امید می‌بخشد: «ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین.» سنت الهی بر پیروزی حق بر باطل استوار است و جولان باطل، مانند کف بر روی آب، موقتی است. امام عزیزمان قدس سره، معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران، می‌فرمودند: «من با اطمینان می‌گویم اسلام سنگرهای کلیدی جهان را یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد و پرچم لا اله الا الله را بر فراز قله‌های جهان به اهتزاز خواهد آورد.»

الگوی عاشورا و نقش جهاد تبیین

وی افزود: در مسیر تحقق این پیروزی نهایی که امام عزیزمان بر طبق آیات قرآن و پیشگویی‌های اهل بیت علیهم‌السلام وعده داده‌اند، بهترین الگو، عاشورای امام حسین علیه‌السلام است. ایشان در مسیر مقاومت و ایستادگی، خون قلبشان را هدیه دادند تا مردمان عالم از جهالت و ذلالت نجات یابند. کربلا دو بخش دارد: بخش نخست، حماسه اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و خونی که هدیه کردند؛ و بخش دوم، حماسه‌ای که توسط حضرت زینب علیه‌السلام، حضرت امام سجاد علیه‌السلام و بازماندگان کربلا با جهاد تبیین ایجاد شد. این جهاد تبیین باعث شد حماسه امام حسین علیه‌السلام در کربلا تمام نشود و ادامه یابد. می‌فرمایند: «کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود.»

گسترش جهانی مقاومت و نقش بانوان

ربانی با اشاره به تاثیرات شگرف مکتب و جبهه مقاومت اضافه کرد: الحمدلله امروز در صحنه جهانی، مسائل بسیار مبارک و خوبی را مشاهده می‌کنیم. در اثر برکت خون شهدا و اخلاص اهل مقاومت در سراسر بلاد اسلامی، از یمن، سوریه، لبنان، عراق و ایران، مقاومت از مرزهای مسلمان شیعه عبور کرده و مسلمانان اهل تسنن، مسیحیان و پیروان ادیان دیگر را نیز در بر گرفته است. این پدیده، به‌ویژه در اثر جنگ ۱۲ روزه یا دفاع مقدس ۱۲ روزه، بسیار گسترده‌تر شد. ما بانوان، که نقش مهمی در جهاد تبیین داریم، باید آثار و دستاوردهای خون‌های عزیزانمان و سرداران را حفظ کنیم و پیام آن را به جهانیان برسانیم. بهترین مقاومت جهانی در حال شکل‌گیری است و روز به روز گسترده‌تر می‌شود تا پرچم لا اله الا الله بر فراز قله‌های جهان به اهتزاز درآید و ان‌شاءالله حکومت واحده جهانی تحت رهبری امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف محقق شود.

وظایف ما بانوان در این مسیر متنوع است. در حوزه فردی، باید خودسازی کنیم؛ در حوزه خانوادگی، الگوی خوبی برای خانواده باشیم و جهاد تبیین را از خانواده خودمان شروع کنیم؛ و در اجتماع، با تسلط بر زبان‌های خارجی، در رسانه‌ها فعال باشیم تا پیام مقاومت را به جهانیان برسانیم. در همایش امروز درباره مقاومت و بانوان فعال در حوزه مقاومت، چهار نکته مهم مطرح شد:

- شبکه‌سازی زنان مومن در جهان برای ایجاد جبهه فکری و فرهنگی علیه صهیونیسم، استعمار و تحریف رسانه‌ای.

- جهاد تبیین به زبان بین‌الملل، که هر بانویی می‌تواند سفیر رسانه‌ای باشد.

- اثرگذاری زنان در کشورهای مختلف با زبان استدلال و عاطفه.

- تقویت همدلی و انسجام جهانی تحت لوای ولایت و رهبری ولی امر مسلمین.

وی افزود: اخیرا بیانیه‌ای خطاب به بانوان کشورهای عربی توسط عزیزان در جامعه الزهرا آماده شده تا فعالیت بیشتری در این زمینه نشان دهند. مردم جهان، به لطف عنایات الهی، خودشان در روشنگری پیشگام شده‌اند. امام باقر علیه‌السلام فرمودند: «الابقاء علی العمل اشد من العمل.» حفظ دستاورد شهادت سرداران، دانشمندان و بهترین هموطنانمان از اصل آن مهم‌تر است. ما باید این مقاومت را هرچه بیشتر جهانی کنیم و آثار آن را حفظ نماییم.

شباهت‌ها و تفاوت‌های کربلا و جنگ امروز

در ادامه خانم فاطمه جیوانی، مدرس و فعال بین‌الملل از پاکستان گفت: تشابه بین زمان امام حسین علیه‌السلام و زمان ما، در جنگ بین حق و باطل است. شرایط زمانی در آن دوران ایجاب می‌کرد که امام حسین علیه‌السلام حتما علیه یزید قیام کند و کارهایی که یزید انجام می‌داد، بی‌پاسخ نماند. همین شرایط زمانی را ما در جنگ ۱۲ روزه و در شرایط مقاومت، به‌خصوص از زمانی که طوفان الاقصی شروع شد، مشاهده می‌کنیم. دیدیم که هرگاه کشور جمهوری اسلامی ایران، به نام وعده صادق، پاسخ داد، حتی در این دفعه که جنگ و درگیری کمی طولانی‌تر بود، سه اتفاق افتاد. اما از لحاظ بعضی شرایط، تفاوت‌هایی وجود دارد. در زمان امام حسین علیه‌السلام، نیروهای محدودی وجود داشت و پوشش وقایع کربلا با سرعت و شدت نبود. ولی در زمان خودمان، وقتی به یزید زمانمان پاسخ دادیم، آن پاسخ در همان لحظه یا در چند ساعت، جهانی شد و به همه اعلام شد.

نقش رسانه در جهانی‌سازی مقاومت

وی افزود: اظهار خرسندی از جهاد امام حسین علیه‌السلام در آن زمان، مدت زیادی طول کشید تا از طرف مردم و مسلمانان اعلام شود. اما در جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل، این پاسخ‌ها و اظهار خرسندی‌ها خیلی شدیدتر و با سرعت به همه جا پخش شد. این نشان می‌دهد که ما نمی‌توانیم بگوییم حتما در شرایط زمانی و مکانی همسان قرار داریم. در آن زمان، نیروی رسانه خیلی ضعیف بود؛ مثلا یک واقعه شش ماه طول می‌کشید تا جزئیاتش پخش شود و به همه جا برسد، حتی امکان نداشت به کل جهان برسد. اما در جنگ ۱۲ روزه بین حق و باطل، جزئیات و عکس‌العمل‌ها تا آخرین نقطه قاره‌های آفریقا، آسیا، استرالیا و آمریکا پخش شد و نه فقط مسلمانان، بلکه پیروان ادیان دیگر را هم خوشحال کرد.

این مسئولیت ما را خطیر می‌کند. ما که اصحاب رسانه هستیم، نباید فقط تماشاگر باشیم و اظهار خرسندی کنیم. می‌توانیم پیام درست و حقیقت را به جهانیان برسانیم. محور مقاومت و استقامت اسلام و جمهوری اسلامی ایران فقط به ایران محدود نخواهد ماند. ان‌شاءالله در آینده نزدیک، شاهد خواهیم بود که این محور مقاومت به همه جا سرایت می‌کند و برای همه مردم جهان خرسندی می‌آورد و به دنبال آن، پیروزی هست.

........................

پایان پیام