وبینار «بازخوانی پیام جهانی اربعین حسینی، از ولایت تا مسئولیت» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت معاونت امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، پیش‌نشست وبیناری «بازخوانی پیام جهانی اربعین حسینی، از ولایت تا مسئولیت» برگزار شد.

در این نشست پیام دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به مناسبت اربعین حسینی ارایه شد و سخنرانانی از کشورهای جمهوری آذربایجان، پاکستان، افغانستان، تایلند، انگلستان، ترینیدا، زنگبار، نیجریه و آلمان درباره موضوع، به ارائه دیدگاه های خود پرداختند و بر اهمیت تجدید عهد امروزی با ولایت در اربعین حسینی و به تبع آن مسئولیت پذیری تأکید نمودند.

ویدئوهای سخنرانی‌های انجام شده در وبینار بین‌المللی "بازخوانی پیام جهانی اربعین حسینی از ولایت تا مسئولیت جهانی" در پی می آید:

حضرت آیت الله رمضانی، دبیرکل محترم مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام:

عربی:

https://www.aparat.com/v/kfceaah

فارسی:

https://aparat.com/v/wdx4je0

جناب آقای شیخ تقی شبیری، محقق و پژوهشگر از انگلستان:

https://aparat.com/v/gud2fd9

سرکار خانم زینب، فعال فرهنگی رسانه‌ای از آلمان:

https://www.aparat.com/v/uukg05d

جناب آقای نخید، مبلغ و محقق از ترینیدا و توباگو:

https://www.aparat.com/v/ymkg9n7

جناب آقای دکتر یوسف ماگاجی، محقق از نیجریه:

https://www.aparat.com/v/jwiv1hb

جناب آقای شیخ سالم راجحی، نویسنده و پژوهشگر از زنگبار:

https://aparat.com/v/pfb396c

جناب آقای دکتر عبدالقیوم سجادی، رئیس دانشگاه خاتم النبیین (ص) از افغانستان:

https://aparat.com/v/mjnx65s

جناب آقای شیخ نسیم عسگراف، فعال فرهنگی از جمهوری آذربایجان:

https://aparat.com/v/fuha4o4

سرکار خانم جمیله ساکیتیشا شاه حسینی، مدیر مؤسسه صدیقه (س) از تایلند:

https://aparat.com/v/gwvii63

جناب آقای سیدشفقت حسین شیرازی، معاون حزب وحدت مسلمین پاکستان:

https://www.aparat.com/v/jos19m8

جناب آقای شیخ میرزا غلام عباس، مبلغ از میانمار:

https://aparat.com/v/fwp4267

