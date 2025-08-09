به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به همت معاونت امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام، پیشنشست وبیناری «بازخوانی پیام جهانی اربعین حسینی، از ولایت تا مسئولیت» برگزار شد.
در این نشست پیام دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت(ع) به مناسبت اربعین حسینی ارایه شد و سخنرانانی از کشورهای جمهوری آذربایجان، پاکستان، افغانستان، تایلند، انگلستان، ترینیدا، زنگبار، نیجریه و آلمان درباره موضوع، به ارائه دیدگاه های خود پرداختند و بر اهمیت تجدید عهد امروزی با ولایت در اربعین حسینی و به تبع آن مسئولیت پذیری تأکید نمودند.
ویدئوهای سخنرانیهای انجام شده در وبینار بینالمللی "بازخوانی پیام جهانی اربعین حسینی از ولایت تا مسئولیت جهانی" در پی می آید:
حضرت آیت الله رمضانی، دبیرکل محترم مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام:
عربی:
https://www.aparat.com/v/kfceaah
فارسی:
https://aparat.com/v/wdx4je0
جناب آقای شیخ تقی شبیری، محقق و پژوهشگر از انگلستان:
https://aparat.com/v/gud2fd9
سرکار خانم زینب، فعال فرهنگی رسانهای از آلمان:
https://www.aparat.com/v/uukg05d
جناب آقای نخید، مبلغ و محقق از ترینیدا و توباگو:
https://www.aparat.com/v/ymkg9n7
جناب آقای دکتر یوسف ماگاجی، محقق از نیجریه:
https://www.aparat.com/v/jwiv1hb
جناب آقای شیخ سالم راجحی، نویسنده و پژوهشگر از زنگبار:
https://aparat.com/v/pfb396c
جناب آقای دکتر عبدالقیوم سجادی، رئیس دانشگاه خاتم النبیین (ص) از افغانستان:
https://aparat.com/v/mjnx65s
جناب آقای شیخ نسیم عسگراف، فعال فرهنگی از جمهوری آذربایجان:
https://aparat.com/v/fuha4o4
سرکار خانم جمیله ساکیتیشا شاه حسینی، مدیر مؤسسه صدیقه (س) از تایلند:
https://aparat.com/v/gwvii63
جناب آقای سیدشفقت حسین شیرازی، معاون حزب وحدت مسلمین پاکستان:
https://www.aparat.com/v/jos19m8
جناب آقای شیخ میرزا غلام عباس، مبلغ از میانمار:
https://aparat.com/v/fwp4267
به همت معاونت امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع)؛
وبینار «بازخوانی پیام جهانی اربعین حسینی، از ولایت تا مسئولیت» برگزار شد
