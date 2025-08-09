به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «طاهره عاشوریان» امروز شنبه، 18 مرداد 1404 در گفتوگویی با اشاره به فعالیتهای کمیته زن، خانواده و دفاع مقدس در کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در اجلاسیه زنان و بیداری اسلامی بیان کردند اگر بانوی نخبه اسلامی تلاش کند که هویت اسلامی را به زن مسلمان بازگرداند، بزرگترین خدمت را به امت اسلامی، بیداری و عزت و کرامت اسلامی کرده است.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با اشاره به نقش زن در تاریخسازی و تمدنساز افزود: اقدامات کمیته زن، خانواده و دفاع مقدس با الگوی سوم زن و گفتمان انقلاب اسلامی طراحی شده است.
وی با اشاره به اقدامات اجرایی کمیته زن، خانواده و دفاع مقدس گفت: ساختار اجرایی کمیته با ۹ کارگروه تخصصی شامل تشریفات، برنامه و بودجه، پشتیبانی، فرهنگی و هنری، رسانه و فضای مجازی، تبلیغات، علمی و پژوهشی، تألیف و تدوین، و خادمین تشکیل شدهاند.
عاشوریان ادامه داد: در راستای فعالیت این کارگروهها، نشستهای تخصصی با مسئولان و اقشار مختلف برگزار شده و فراخوان آثار هنری شامل مقاله، دستنوشته، پادکست، شعر و نویسندگی از سراسر کشور جمعآوری شده که در اجلاسیه مورد تجلیل قرار خواهد گرفت.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با اشاره به برگزاری اجلاسیههای شهرستانی گفت: در همه شهرستانها اجلاسیه ویژه شهدای زن برگزار شده و حتی در پایگاههای محلات با عنوان «آبروی محله» ویژه شهدای زن برنامههایی اجرا شده است.
وی با تأکید بر اهمیت معرفی بانوان تأثیرگذار گفت: یکی از اهداف اصلی اجلاسیه، بزرگداشت شهدای زن، ایثارگران و جانبازان است.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با بیان اینکه هویت زن ایرانی و زن مسلمان از تأکیدات رهبر معظم انقلاب است که باید به خود آنان بازگردانده شود، گفت: در این اجلاسیه تلاش داریم با روایتگری و تجسمی، بانوان موفق و نقشآفرین گیلانی را معرفی کنیم.
وی با اشاره به نقش زن گیلانی گفت: زن گیلانی نهتنها مادر خانواده بلکه مادر مقاومت و مادر حماسه است. این حماسهآفرینی از دیروز تا امروز و فردا جاری است.
عاشوریان با تاکید به الگوی زن مسلمان الگوی سوم زن مسلمان را نه شرقی است و نه غربی، بلکه با بهرهگیری از منش حضرت فاطمه زهرا (س) بیان کرد و گفت: در طول تاریخ، بانوانی نقشآفرینی ویژه ای داشتند؛ اولین حاکم زن کشور یک بانوی گیلانی بوده و احیاگر مقبره سلطان سید جلالالدین اشرف نیز بانویی به نام گوهرشاد خانم بوده است.
وی ادامه داد: در این اجلاسیه علاوه بر همسران و مادران شهدا، برنامههایی برای معرفی بانوان تأثیرگذار داریم تا هویت زن مسلمان را به نسل جوان منتقل کنیم و بانوان امروز نیز افتخار کنند و الگو قرار دهند
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز بانوان گیلانی با روحیهای بالا در صحنههای مختلف حضور داشتند؛ فعالیتهای آنان شامل پشتیبانی، نشستهای تبیینی و تولید محتوا بود که بیش از ۲ ماه ادامه داشت و نمونهای بارز از نقشآفرینی مؤثر بانوان در شرایط کنونی است.
عاشوریان با اشاره به نمایشگاه اجلاسیه گفت: از ۷ شهریور تا ۷ مهر نمایشگاهی با ۹ پرده نمایشی برگزار میشود که شامل نقش زنان در انقلاب اسلامی، راهپیمایی، شعارنویسی، بدرقه همسران، امدادگری، پخت غذا و خیاطی است.
وی افزود: غرفههای ویژهای برای معرفی مادران چند شهید، دختران موفق، شهدای اقتدار و برنامه تلویزیونی «چشمبهراه» از خانه روستایی مادر شهید طراحی شدهاند. همچنین غرفه انتظار و ظهور امام زمان (عج) با تولید محتوای فرهنگی در تلاش است فرهنگ ظهور را با نقشآفرینی بانوان گسترش دهد.
مسئول بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان با بیان اینکه تمامی فرآیندهای اجلاسیه بانوان بر اساس منویات مقام معظم رهبری و با هدف تقویت هویت اسلامی زن مسلمان طراحی و اجرا شدهاند، گفت: این اجلاسیه تلاش دارد، باجریانهای انحرافی هویت زن مقابله شود و فرهنگ ایثار، مقاومت و همدلی از نگاه زن در جامعه تثبیت گردد.
