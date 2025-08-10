به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی و در قالب یک یادداشت، چند نکته اخلاقی و انسانی که به زیبایی این حرکت عظیم کمک میکند، منتشر گردید که در ادامه میآید:
۱. بین آنچه موکبهای عراقی تقدیم شما میکنند با آنچه در موکبهای ایرانیها توزیع میشود، فرقی قائل نشویم؛ اینجا ایرانی و عراقی نداریم و همه یک امت واحده هستیم؛
۲. نظافت را رعایت کنیم تا هزینههای دولت عراق برای جمعآوری زبالهها و بهداشت مسیرها بیش از پیش نشود؛
۳. به اعتقادات مذهبی و عربی عراقیها احترام بگذاریم و تاکیدی بر ایرانی و عراقی بودن نداشته باشیم؛
۴. از وسایل عمومی و مردمی عراق ازجمله خودروها، سرویسهای بهداشتی و محل اسکان مراقبت کنیم؛
۵. عراقیها موظف به ارائه خدمات رایگان به ما نیستند، لذا نسبت به پرداخت هزینههایی مثل کرایه ماشین توجه داشته باشیم؛
۶. احترام به میزبان و محل سکونت او که در آن اقامت دارید، ضروری است؛
۷.در صورت امکان چند هدیه کوچک از ایران خریداری کرده و در مسیر به کودکان عراقی هدیه دهید؛
۸.با خادمین مواکب از هر ملیتی، خوشرو باشیم و قدردانی کنیم؛
۹.توجه داشته باشیم که بانوان عراقی هرگونه آرایش کردن زنان در ایام عزای اهلبیت(ع) را ناپسند میدانند؛
۱۰.در کنار استفاده از تصاویر و نشانههایی مانند رهبر انقلاب یا سردار سلیمانی، حتماً از تصاویر مراجع عظام تقلید در عراق و یا فرماندهان الحشد الشعبی هم استفاده کنیم؛
۱۱. توجه داشته باشیم که رسانههای معاند، شدیداً در حال تبلیغ در میان مردم عراق هستند که ایران کشور شما را تسخیر کرده است، لذا تلاش کنیم که از دوستی و صمیمیت دو ملت سخن بگوییم؛
۱۲.در مسیر پیادهروی، از گفتگو یا سکونت در مواکب فرقههای انحرافی پرهیز کنیم؛
۱۳. تلاش کنیم تا اتفاقات و صحنههای ناب این سفر بینظیر را ثبت و ضبط کرده و با هشتگهای انگلیسی در شبکههای اجتماعی جهانی مانند گوگل پلاس، فیس بوک، توییتر و اینستاگرام به اشتراک بگذاریم؛
۱۴. با توجه به بازتاب گسترده و جهانی اربعین، به گونهای رفتار کنیم که نمایندگان خوبی برای فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی باشیم؛
۱۵. با اعتقاد کامل عازم این سفر شویم و به هیاهوی رسانههای معاند توجه نکنیم؛
۱۶. هدف اصلی این سفر، کسب معرفت و معنویت و همچنین معاشرت با زائران و عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) است؛ لذا مواظب باشیم که حاشیههای سفر بر روح و گوهر آن غلبه نکند.
✍️دکتر «مسلم محمدی» عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
