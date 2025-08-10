کشته و زخمی شدن ۱۱ نفر از نیروهای ارتش لبنان در شهر صور

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با اعلام رسانه‌های لبنانی مبنی بر کشته و زخمی شدن ۱۱ نفر از نیروهای ارتش این کشور در انفجار مهمات به جای مانده از تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان، جوزف عون رئیس جمهور و نواف سلام نخست وزیر این کشور این حادثه را تسلیت گفتند.

به گزارش النشره، در جریان خنثی‌سازی مهمات باقی‌مانده از حمله قبلی اسرائیل در مجدلزون در منطقه صور در جنوب لبنان،۱۱ نفر از نظامیان ارتش این کشور کشته و زخمی شدند.

یک منبع آگاه لبنانی در این باره گفت: ارتش لبنان در حال خنثی‌سازی مهمات جنگی در محلی در منطقه جنوبی مجدلزون بود که این انفجار به وقوع پیوست در حالی که این منطقه پیش‌تر هدف حملات اسرائیل قرار گرفته بود.

بر اساس این اطلاعات، پیش از این هیچ‌کس وارد محل حمله هوایی اسرائیل نشده بود، زیرا بیم آن می‌رفت که مهمات باقی‌مانده منفجر شود.

این منبع افزود: این انفجار پس از ورود نیروهای گردان مهندسی ارتش لبنان به این منطقه رخ داد.

شبکه روسیا الیوم شمار قربانیان این انفجار در منطقه مجدلزون را شش نفر و شمار زخمی ها را پنج نفر اعلام کرد که برای برای درمان به بیمارستان منتقل شده‌اند.

چهار نفر از قربانیان این حادثه از تیپ پنجم و دو نفر دیگر از گردان مهندسی بودند.

جوزف عون رئیس جمهور لبنان ، در تماسی تلفنی با فرمانده ارتش، ژنرال رودولف هیکل، از جزئیات حادثه دلخراش در منطقه مجدل‌زون-وادی زبقی در شهرستان صور مطلع شد.

رئیس‌جمهور لبنان ضمن ابراز تأثر از کشته شدن این نظامیان، به خانواده‌های آن‌ها و ارتش لبنان تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد.

وی اظهار داشت: امروز میهن ما ، گروهی از بهترین فرزندان خود را از دست داد که جان پاکشان را در راه دفاع از خاک و حاکمیت لبنان فدا کردند. این شهدای پاک با خون خود، زیباترین معانی فداکاری و ایثار را رقم زدند و تأکید کردند ارتش لبنان همچنان سپر محافظ میهن و نگهبان امین مرزهای آن باقی خواهد ماند.

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: با قلبی آکنده از درد، خبر شهادت فرزندان دلیر ارتش لبنان را که هنگام انجام وظیفه ملی در جنوب به شهادت رسیدند، دریافت کردیم. تمام لبنان، دولت و ملت، در برابر فداکاری‌ها و خون پاک آن‌ها سر تعظیم فرود می‌آورند و ریخته شدن خون آنها را تاکیدی بر این نکته می دانیم که ارتش ما، سوپاپ اطمینان، دژ حاکمیت و حافظ وحدت میهن و نهادهای قانونی آن است.

