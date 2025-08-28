شهادت ۲ نظامی ارتش لبنان در انفجار پهپاد اسرائیلی در الناقوره

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک افسر و یک سرباز ارتش لبنان امروز پنج شنبه در جریان بررسی یک پهپاد متعلق به دشمن اسرائیلی که در منطقه الناقوره سقوط کرده بود، به شهادت رسیدند.

فرماندهی ارتش لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: هنگام بررسی پهپاد اسرائیلی توسط نیروهای ارتش در منطقه الناقوره، این پهپاد منفجر شد که منجر به شهادت یک افسر و یک سرباز و زخمی شدن دو نظامی دیگر شد.

پیام‌های تسلیت از سوی رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر

«جوزف عون» رئیس جمهور لبنان در واکنش به این حادثه در تماس با «رودولف هیکل» فرمانده ارتش لبنان، جزئیات این حادثه دردناک را دریافت کرد و گفت: بار دیگر ارتش لبنان با خون خود بهای حفظ ثبات در جنوب کشور را می‌پردازد.

عون در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد: این چهارمین حادثه‌ای است که از زمان استقرار ارتش در منطقه جنوب لیطانی، منجر به شهادت نظامیان شده است. این حادثه هم‌زمان با تمدید مأموریت نیروهای یونیفیل توسط شورای امنیت و دعوت جامعه جهانی از اسرائیل برای توقف تجاوزات و خروج از اراضی اشغالی رخ داده است.

«نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان نیز در تماس تلفنی با «میشال منسی» وزیر دفاع لبنان ضمن ابراز تسلیت، تأکید کرد: دولت لبنان در کنار ارتش، فرماندهان، افسران و سربازان ایستاده است.

سلام افزود: ملت و دولت لبنان با احترام در برابر فداکاری‌های قهرمانان ارتش سر تعظیم فرود می‌آورند؛ ارتش ستون امنیت، نماد حاکمیت و پشتوانه وحدت ملی است.

شایان ذکر است که در تاریخ ۹ آگوست نیز چند نظامی ارتش لبنان در جریان بررسی یک انبار سلاح در منطقه وادی زبقین – صور، بر اثر انفجار داخلی، شهید و زخمی شدند.

