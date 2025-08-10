کتاب «چهارده معصوم» در اندونزی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «چهارده معصوم» به زبان اندونزیایی ترجمه و در اندونزی منتشر شد.

این اثر درباره آشنایی مختصر با زندگی‌نامه معصومین علیهم السلام است. نویسند در این کتاب درصدد بوده تا با مروری گذرا بر زندگی چهارده معصوم علیهم السلام، ابعاد مختلفی از حیات فردی، اجتماعی و سیاسی آن بزرگواران و همچنین توجه ویژۀ آنان به علم و اخلاق را برای مخاطبان نوجوان و جوان خود آشکار سازد.

اندکی پیرامون تولد، مراحد رشد و نمو، خصلت‌های اخلاقی، برنامه‌های خاص تربیتی برای هدایت مردم، رخدادهای مهم زندگی، نحوه مقابله با حاکمان جور و استبداد، پرتوی از سخنان حکیمانه و خلاصه‌ای درباره چگونگی وداع با این دار فانی، از جمله مباحثی هستند که تلاش شده تا در این اثر برای هر کدام از معصومین علیهم‌السلام منعکس گردد.

کتاب چهارده معصوم اثر مهدی آیت‌اللهی، از سوی گروه ترجمه فتح به زبان اندونزیایی ترجمه و در قطع رقعی منتشر شده است.

