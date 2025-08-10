به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «کربلا علیه‌السلام» که با عنوان فرعی «دل‌گویه‌هایی با کربلا که با واژه‌ها قاب شدند» منتشر شده است، اثری منحصربه‌فرد در میان آثار معاصر عاشورایی محسوب می‌شود.

نویسنده در نگارش این کتاب، نه تنها به منابع تاریخی و روایی بسنده نکرده، بلکه تک‌تک واژه‌ها را در فضای ملکوتی حرم امام حسین (علیه‌السلام) به شهود نشسته و نگاشته است. این ویژگی، به متن کتاب عمق و تأثیری دوچندان بخشیده و آن را از دیگر آثار متمایز می‌کند.

آیت‌الله‌العظمی کریمی جهرمی در مقدمه خود بر این کتاب، از آن به عنوان یک اثر ارزشمند یاد کرده و ویژگی اصلی آن را «ارتباط مستقیم با حادثه کربلا» و بیان معاصر آن می‌داند. ایشان اشاره دارند که نویسنده توانسته است با نگاهی تازه و زبانی نو، پیام‌های کربلا را به نسل امروز منتقل سازد و پیوندی عمیق میان مخاطب و این واقعه جاودان برقرار کند.

نویسنده در این اثر تلاش کرده تا کربلا را نه به عنوان یک رویداد تاریخی صرف، بلکه به مثابه یک «مکتب بزرگ» و «گفت‌وگویی مداوم» با انسان معاصر معرفی کند.

این کتاب که توسط نشر معارف (نهاد رهبری در دانشگاه‌ها) چاپ شده، با بیانی ادبی و حماسی، دل‌گویه‌هایی با واقعه کربلا را در قاب واژه‌های نسل جدید به تصویر کشیده است.

بخش «بی‌مقدمه» کتاب، آغازگر روایتی متفاوت است که کربلا را «مکتب بزرگ آموختن» معرفی می‌کند و دلیل بی‌نیازی این واقعه از مقدمه را سر بی‌تن امام حسین (علیه‌السلام) می‌داند. نویسنده در این بخش، کربلا را «صدای بی‌سر» تاریخ در عصر سکوت می‌خواند و معتقد است که عاشورا دیگر تنها یک خاک تفتیده در کویر نیست، بلکه کران تا کران جهان را پر کرده است.

یکی دیگر از بخش‌های برجسته، «عاشورا در برابر ایام العرب» است که به مقایسه واقعه عاشورا با جنگ‌های چهل‌ساله قبایل عرب در دوران جاهلیت می‌پردازد. این قسمت نشان می‌دهد که چگونه عاشورا با تنها یک روز خود، تمامی معیارهای افتخار عرب را تغییر داد و به روزی بی‌همتا برای تمام تاریخ تبدیل شد.

«عاشورا؛ نصرتی بی‌نصر» نیز به حماسه اصحاب امام حسین (ع) می‌پردازد که بدون چشمداشت به پیروزی یا غنیمت، به ندای «هل من ناصر» امام خود لبیک گفتند. این بخش، وفاداری بی‌نظیر یاران امام را روایت می‌کند که با وجود آگاهی از شهادت، تا آخرین لحظه در رکاب ایشان باقی ماندند.

کتاب «کربلا علیه‌السلام» همچنین به موضوعات عمیق‌تری همچون «شهید تاریخ بودن» امام حسین (علیه‌السلام) می‌پردازد. نویسنده در این بخش می‌نویسد که نه تنها امام در عاشورا شهید شد، بلکه عاشورای ایشان نیز در غفلت تاریخ به شهادت رسید.

این کتاب تلاش دارد با نگاهی نو، این واقعه بزرگ را به گونه‌ای معرفی کند که مخاطب با عمق فلسفی و حماسی آن، فراتر از روایت‌های سنتی ارتباط برقرار کند. این اثر دعوتی به درک کامل و همه‌جانبه نهضت کربلا است.

