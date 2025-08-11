به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، ابراهیم عزیزی در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار در شیراز برگزار شد، با اشاره به اینکه هیچ تعجیلی برای مذاکرات با طرفهای بدعهد وجود ندارد، اظهار کرد: ایران اسلامی به واسطه گفتمان قوی اندیشههای پایدار و مبانی دینی هیچگاه در هیچ مقطعی از زمان از گفتوگو و مذاکره هراس نداشته است. اینکه برخی تصور کنند مذاکره یعنی عقبنشینی و کار زشت، اشتباه است. مذاکره در نظام اسلامی به واسطه مبانی درست، همواره مانند سایر امور دنبال شده است. ما از مذاکره هیچگاه هراسی نداشتیم و چون دارای آن مبانی بودیم، استقبال میکنیم.
وی در ادامه افزود: در رابطه با مذاکرات گذشته و اصل مذاکره، ما ثابت کردیم ضمن اینکه هراسی نداریم، حاضر به گفتگو برای منافع ملت ایران هستیم اما ثابت کردیم طرف مقابل ما صادق نیست. آنها در گفتگو و مذاکره پایبند اصول نبودهاند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به پنج دوره مذاکرات قبلی گفت: در پنج دوره مذاکره گذشته آمریکاییها به دنبال فریب و استفاده از میز مذاکره برای اهداف شیطانی بودند. ما همان اندازه که در میدان نبرد موفق بودیم، در پنج دور مذاکره نیز موفق بودیم. زیرا ثابت کردیم طرفهای مقابل نظامهای سیاسی بدون چارچوب هستند و در مذاکره هم صادق و پایبند اصول نیستند.
عزیزی تاکید کرد: اگر امروز این اتحاد و وحدت را به بهترین شکل ممکن دیدم، دلیل آن این است که ملت به این نتیجه رسیدند طرف مقابل به هیچ اصولی پایبند نیست. در حین مذاکره و پس از پایان دور پنجم، عملیات نظامی علیه کشورمان انجام دادند.
مذاکرات؛ زمان، مکان و توافقی وجود ندارد
وی درباره وضعیت فعلی مذاکرات بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون مذاکره و توافق داشته است، اما اکنون هیچ زمانی، مکانی یا توافقی برای مذاکرات جدید وجود ندارد. تعجیل در مذاکره با طرفهای غیرپایبند به اصول جایز نیست.
اصل غنیسازی هستهای غیرقابل مذاکره است
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: ما در مذاکرات گذشته تأکید بر پذیرش غنیسازی ایران داشتیم. روی این اصل مذاکره نمیکنیم چون این حق مسلم ملت ایران است.
وی افزود: برخیها به اشتباه فکر میکنند با مطرح شدن صنعت هستهای، هدف سلاح هستهای است. در حالی که صنعت هستهای برای تولید رادیوداروها و درمان بیماریهایی مانند سرطان، صنعت آبشیرینکن، دفع آفات کشاورزی، ذوبآهن و صنایع دیگر لازم است و بدون آن ممکن نیست. صنعت هستهای، صنعت زندگی است و نمیتوان آن را از ملت ایران گرفت. باید بایستیم اما روی درصد غنیسازی میتوانیم مذاکره کنیم.
عزیزی با بیان اینکه بارها به طرف مقابل گفتهایم اصل صنعت هستهای و غنیسازی غیرقابل مذاکره است، اما روی میزان آن مذاکره میکنیم، گفت: آورده ما در مذاکره میزان غنیسازی است و باید آورده طرف مقابل مشخص باشد.
وی درباره اروپاییها افزود: اروپاییها هیچ خاصیتی ندارند و در سالهای اخیر هیچ آوردهای در مذاکرات نداشتهاند و بیشتر به مجموعهای بدل شدهاند که صرفاً اسم دارند و از خود چیزی ندارند.
انتفاع اقتصادی ملت شرط مذاکره است
عزیزی تاکید کرد: آورده مقابل باید انتفاع اقتصادی ملت ایران باشد، نه فقط رفع تحریمها، که بخشی از آن است. باید قوانین اسنپبک هم مشخص شود. اگر آورده آنان انتفاع اقتصادی ملت ایران باشد و به تعهدات خود پایبند باشند، ما وارد مذاکره میشویم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: ما با جماعت بدعهد و پیمانشکن روبهرو هستیم که باید تضمین پایدار و غیرقابل نقض دهند. اروپاییها باید حمله رژیم صهیونیستی را محکوم کنند، زیرا صداقت آنها در مذاکرات از این موضوع آغاز میشود.
عزیزی درباره زمان مذاکرات جدید نیز گفت: این مسائل باید بررسی شود، اما فعلاً نه زمان و نه مکانی برای مذاکره پیشبینی نشده است. معنایش این نیست که اگر طرف مقابل چارچوبها و اصول را رعایت کند، ما مذاکره نخواهیم کرد. فردا عصر جلسه کمیسیون امنیت ملی در این رابطه داریم که نتیجه آن اعلام میشود. بدون شک ذرهای از منافع ملت ایران عدول نمیکنیم و برخی کشورها که رفتار غیرهمسایگی داشتند، از این تصمیم سود نخواهند برد.
گزارشهای خلاف واقع آژانس مبنای نبرد ۱۲ روزه بود
عزیزی درباره آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: در ایامی که نبرد ۱۲ روزه داشتیم، قانون تعلیق همکاری با آژانس را تصویب کردیم، چون گزارشهای دروغ و خلاف واقع آژانس پایه و اساس این حمله ناجوانمردانه بود.
وی با بیان اینکه آژانس از مسیر حرفهای خود خارج شده و به باشگاه سیاسی جانبدارانه به نفع آمریکا و غرب تبدیل شده است، افزود: گروسی رویاهایی دارد و میخواهد برای رسیدن به آنها، آژانس را هزینه کند. ما مصوب کردیم تعلیق همکاری دولت با آژانس ادامه یابد؛ گروسی به ایران نمیآید و بازرسان هم به ایران نمیآیند.
وی در عین حال با ذکر این نکته که گفتوگوهایی در سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه برای تعیین شیوه مناسبات و راهکارها انجام میشود، گفت: مصوب شد در صورت تأیید شورای عالی امنیت ملی، بازدیدها امکانپذیر باشد. روال همین است. قانون مجلس باید محکم اجرا شود و کسی حق تفسیر آن را ندارد، مرجع تفسیر قانون مجلس است و قانون صریح است.
وضعیت دفاعی کشور قویتر و منسجمتر از گذشته است
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه سخنان خود با اشاره به تقویت وضعیت دفاعی کشور پس از نبرد ۱۲ روزه، تاکید کرد که پاسخ ایران به هر خطای محاسباتی دشمنان، قاطعتر و ویرانکنندهتر خواهد بود و از ظرفیتهای بسیاری استفاده نشده است.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار همکاری مردم با نهادهای امنیتی برای مقابله با نفوذ و جاسوسی شد.
عزیزی با بیان اینکه به فضل الهی مردان بزرگی در میدان دفاعی تقدیم شدهاند، اظهار کرد: وضعیت دفاعی کشور به مراتب از گذشته قویتر، بهتر و منسجمتر است. بدون شک اگر خطای محاسباتی دیگری از سوی دشمنان ملت ایران صورت گیرد، پاسخ و اقدام ایران قاطعتر، پشیمانکنندهتر و ویرانکنندهتر خواهد بود.
وی افزود: بسیاری از ظرفیتها در نبرد ۱۲ روزه استفاده نشده است، چون شرایط نبرد اقتضا نمیکرد؛ اما اگر اقتضا کند، جهنمی از آتش از زمین، آسمان و دریا متوجه دشمنان خواهد شد.
عزیزی ادامه داد: مرزهای زمینی ما هنوز هیچ اقدامی انجام ندادهاند، اما در صورت نیاز ورود خواهند کرد. بسیج هم هنوز وارد نشده است اما اگر لازم باشد با قویترین حالت وارد خواهد شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: صحنه نبرد صحنه زد و خورد است و ممکن است تلفات و آسیبهایی به همراه داشته باشد.
نفوذ و اهمیت همکاری مردم با ساختارهای امنیتی
وی با بیان اینکه بحث نفوذ را هرگز رد نمیکنیم، گفت: وظیفه ساختارهای اطلاعاتی مقابله با نفوذ است، اما نکته مهم همکاری مردم با سازمانهای امنیتی است که میتواند جلوی نفوذ را بگیرد.
عزیزی تاکید کرد: انتظار داریم نهادهای امنیتی روز به روز منفذهای نفوذ را ببندند و دستگاه قضا نیز برخورد قاطع با جاسوسان داشته باشد.
نبرد ۱۲ روزه؛ حماسه ملت ایران
عزیزی در خصوص نبرد ۱۲ روزه ملت ایران گفت: این جنگ نبود بلکه نبردی بود با ابعاد وسیعتر، پدیدار و پنهان و دامنه گستردهتر. خالق این نبرد مثل همیشه ملت ایران بود. نیروهای مسلح ایثارگری زیادی انجام دادند اما حماسهساز اصلی ملت ایران بود و. ملت ایران در نبرد ۱۲ روزه شرایطی خلق کرد که بسیاری از تحلیلگران را متحیر ساخت.
وی خطاب به خبرنگاران گفت: انتظار میرود سطح نبرد ۱۲ روزه ملت ایران را به سطح رژیم صهیونیستی تقلیل ندهید. این شأن و حق ملت ایران نیست که خود را همسطح این رژیم جعلی، کودککش و جنایتکار ببینند. براساس اطلاعاتی که قبل، حین و بعد از نبرد در جلسات مختلف داشتیم، بیان میکنم که تقلیل سطح نبرد به رژیم صهیونیستی، جفا به این ملت است.
عزیزی با بیان اینکه ما در این ۱۲ روز با همه شیاطین و نظام سلطه و دشمنان ملت ایران در نبرد بودیم، گفت: مدارک و اسناد گویای آن است که نمیشود نبرد را فقط با رژیم صهیونیستی دانست؛ چرا که در شمال غرب با گروهکهای جعلی درگیر بودهایم، در جنوب شرق جلوی جریانهای منحرف وابسته به برخی فرق و مذاهب بیگانه ایستادهایم و در آن واحد با ۲۷ گروه و حزب آماده براندازی مواجه بودیم لذا سطح این نبرد فراتر از سطح یک رژیم جعلی و کودککش است.
وی با بیان اینکه قساوت، بیرحمی و نداشتن انسانیت از ویژگیهای رژیم صهیونیستی است، گفت: فرمانده نبرد نه ناتو بلکه سنتکام بود اما آنها باور نمیکردند که در کوتاهترین زمان پاسخ ببینند.
عزیزی با تاکید بر اینکه هیچ منطق و ارزش نظامی حمله به خانه، آشیانه و خانواده ندارد، گفت: تمام تلاش ما بر پاسخ دادن به نقاط حساس و مهم بود، نه مناطق مسکونی چراکه در مکتب مولا علی (ع) جوانمردی وجود دارد. بر خلاف ما، حمله به زن، مرد و کودک توسط رژیم صهیونیستی انجام شد.
پیروزی ملت ایران و درخواست آتشبس از طرف دشمن
عزیزی اظهار کرد: ما این نبرد را با موفقیت به پایان رساندیم؛ چرا که نقشه آنان برای براندازی و شکست ملت ایران موفق نشد. دشمنان دنبال تصرف بخشهایی از کشور بودند اما ناکام ماندند. در نهایت در نیمه شب، ویتگاف با پیامک درخواست آتشبس کرد که نشانگر پیروزی ملت ایران است.
وی با بیان اینکه پیروز این میدان و خالق این حماسه زیبا ملت ایران بود، تصریح کرد: سطح نبرد را به سطح رژیم صهیونیستی تقلیل ندهید چرا که این رژیم در حد و اندازه ما نیست.
عزیزی خطاب به تمامی فعالان و مسئولان در فضای مجازی گفت: از بیان مواضعی که موجب میشود آب به آسیاب دشمن ریخته شود، باید پرهیز شود و همه در هر سطحی باید این موضوع را رعایت کنند. اظهارنظرها باید متناسب با تخصص و وظیفه افراد باشد.
وعده وزیر نیرو برای کاهش قطعی برق
وی در ادامه درباره وضعیت قطعی برق کشور بیان کرد: وزیر نیرو قول دادهاند که در ایام پیشرو هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود که با ورود این میزان احتمالاً یا قطعی برق نخواهیم داشت یا حداقل خواهد شد.
عزیزی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو باید هرچه سریعتر به این وضعیت که موجب بروز مشکلات برای مردم شده است پایان دهد، گفت: تا کنون مجلس اقدامی در این زمینه نکرده است، اما اگر این وضعیت ادامه یابد، قطعاً مجلس ورود جدی خواهد داشت.
عزیزی در ادامه با بیان اینکه طرح تقویت بنیه دفاعی کشور در دستور کار قرار دارد و پیگیری میشود، افزود: در کنار همه بحثها نباید از خدمت، کار، تلاش و اقدام غافل شویم، زیرا سرمایه اصلی این نظام مردم هستند.
وی تصریح کرد: در ۱۲ روز نبرد، کارهای عمرانی کشور متوقف نشدهاند، اما باید بررسی کنیم آیا سرعت اجرای پروژهها متناسب با نیاز و خواست مردم بوده است یا خیر.
انتقاد از سرعت پایین پروژههای کلان در فارس
عزیزی با اشاره به پروژههای عمرانی در فارس نیز گفت: سرعت اجرای پروژهها را کم میدانیم و هرچند همچنان در حال اجرا هستند، باید سرعت بیشتری بگیرند.
وی در خصوص پروژه انتقال آب خلیج فارس به فارس ادامه داد: پروژه انتقال آب خلیج فارس به استان فارس همچنان در اولویت است و روند خوبی دارد، اما سرعت آن باید افزایش یابد.
عزیزی با بیان اینکه راهآهن شیراز - بوشهر در حال اجراست و باید سرعت آن بالاتر رود، افزود: آزادراه شیراز-اصفهان که افتتاح آن اشتباه بود، فعلاً قطعه هفت آن در حال تکمیل است؛ برای احداث آزادراه شیراز-بوشهر با وزارت راه و شهرسازی جلسات برگزار شده و سهم هر وزارتخانه و بخش مشخص شده است و در آینده آغاز خواهد شد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تصریح اینکه برای بهرهمندی اقتصادی مردم فارس از مزایای دریا، این پروژهها اهمیت دارند، افزود: اجرای خطوط انتقال فراوردههای نفت و گاز در فارس نیز جزو اولویتها بوده و مناقصه آن انجام شده است و پیگیر آن هستیم.
پیگیری ویژه پروژههای بیمارستانی
عزیزی درباره پروژههای بیمارستانی استان فارس گفت: با وزیر بهداشت توافق شده است تا ساختار مشخصی برای پروژههای بیمارستانی استان ایجاد شود و این موضوع به صورت ویژه پیگیری شود.
وی با انتقاد از سرعت کند برخی پروژهها افزود: سرعت اجرای سایر پروژهها اقناعکننده نیست و باید افزایش یابد. البته لازم است تأمین منابع مالی پروژهها نیز مورد توجه قرار گیرد تا پروژهها به دلیل کمبود منابع متوقف نشوند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: انتظار داریم مدیران استان فا س از ظرفیتهای بودجه ملی بیشتر استفاده کنند و حضور پررنگتری در وزارتخانهها داشته باشند تا سهم استان را به دست آورند. متأسفانه برخی دستگاههای اجرایی نتوانستهاند سهم خود را از تهران جذب کنند که خلاف قانون است و این موضوع شایسته مردم استان نیست.
ساماندهی اتباع بیگانه و مقابله با مافیا
وی در ادامه در خصوص ساماندهی اتباع بیگانه گفت: کمیسیون مشترکی در مجلس برای ساماندهی اتباع بیگانه تشکیل شده است و امیدواریم هرچه زودتر قانون مربوط به آن تصویب شود. اقدامات خوبی برای طرد اتباع غیرمجاز انجام شده و قوانین خوبی نیز در حال تصویب است.
عزیزی ادامه داد: این مساله را قبول داریم برخی اتباع در برخی مشاغل تبدیل به مافیا شدهاند که باید دستگاههای امنیتی و نظامی به صورت ویژه با آنها برخورد کنند.
عزیزی با بیان اینکه انتظار داریم مدیران استان در سطح شایستگی استان کار کنند، موضوعات مهم را دنبال کرده و پیگیر سهم استان باشند، تأکید کرد: مسئولان فارس باید پای کارهای بزرگ حاضر شوند و ما نیز در این مسیر حمایت خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین گفت: مسائل سیاسی و جناحی مشکلات و اولویتهای مردم نیست و این بخش نیازمند بازنگری است. با همافزایی، تعامل و ارتباط نزدیک با بدنه ملت در سطح ملی میتوان مشکلات را رفع کرد.
پایهگذار نظام سیاسی مبتنی بر اندیشههای دینی هستیم
عزیزی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از سال ۵۷ پایهگذار نظامی سیاسی است که مبتنی بر اندیشههای دینی شکل گرفته و این نظام الگویی کارآمد برای جهان محسوب میشود.
وی گفت: ما صاحب این ادعا هستیم که در این نظام الگو و نمادی را به جهان ارائه دهیم. در حوزههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی چه کردهایم و چقدر موفق بودهایم؟ آنچه ادعای ما بوده این است که جهان میتواند بر مبنای یک الگوی کارآمد مبتنی بر اندیشههای دینی اداره شود و ما مدعی این الگو هستیم.
جایگاه ویژه خبرنگاران در اندیشه انقلاب اسلامی
عزیزی به جایگاه خاص خبرنگاران و جامعه مطبوعاتی در نظام اسلامی اشاره کرد و گفت:در اندیشه انقلاب اسلامی، خبرنگار و جامعه مطبوعاتی ویژگی خاصی دارند که شاید در سایر نظامهای سیاسی یا نیست یا خیلی کم است. شاید مهمترین آن حریت، آزادی و جایگاهی است که این حوزه در این اندیشه دارد. ما مبدع، مبتکر، پایهگذار و صاحب این اندیشه در جهان هستیم.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، حضور حماسی خبرنگاران در دفاع مقدس و نقشآفرینی آنان در جبهه مقاومت و همچنین در حوادث اخیر را یادآور شد و گفت: خبرنگارانی که در امنیت و سلامت در این سالها نقشآفرینی کردند، نمونههای بارز این اندیشهاند.
وی با اشاره به اقدام سحر امامی، مجری صدا و سیما در زمان نبرد ۱۲ روزه اظهار کرد: این حرکت در کدام نظام سیاسی دیگر شاهد بودهایم؟ سحر امامی نه تنها عظمت یک خبرنگار را به نمایش گذاشت بلکه عظمت زن ایرانی را نیز به تصویر کشید.
عزیزی تاکید کرد که در کشور و استان فارس نمونههای زیادی همچون او وجود دارند و این ویژگی برگرفته از همان اندیشه است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه فصل ممیز خبرنگاران ما، آن رسالت و عظمتی است که میآفرینند و باید این جهت را تبریک گفت، افزود: خبرنگاران ما به جای تملق و چاپلوسی قدرتمندان، مدافع حقیقت هستند.
عزیزی تصریح کرد: خبرنگاران به این جهت متمایز هستند که راویان صادق ملت ایران هستند. راوی بودن وظیفه خبرنگار است اما راوی صادق بودن، حریت داشتن و در عین حال منطق و اندیشه داشتن بسیار مهم است. لازمه راوی صادق بودن، امانتداری است. در بیان مشکلات نیز باید با منطقی به دور از سیاهنمایی برخورد کرد.
نقش خبرنگاران در امیدآفرینی و اثبات حقانیت نظام اسلامی
وی گفت: خبرنگاران ما در این سالها در انجام رسالت خود امیدآفرین بودهاند و اثباتگر حقانیت کشور و نظام اسلامی هستند.
عزیزی ادامه داد: وقتی یک رژیم سفاک، جعلی، موقت و بیریشه دست به اقدام تجاوزکارانه میزند، شما خبرنگاران به میدان میآیید و حمایتگر اندیشهها و حقانیت نظام اسلامی میشوید که این بسیار مهم و دارای ارزش است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: شهدای ما، مردم و مسئولان در عظمت نظام اسلامی نقش داشتهاند اما بخش اعظم آن در اندیشه خبرنگار نظام اسلامی است که پیام سالم، صادق و بدون تحریف نظام جمهوری اسلامی را به مرزهای جغرافیایی صادر میکند.
..............................
پایان پیام
نظر شما