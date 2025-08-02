نمایان شدن ابعاد جنگ ترکیبی دشمن در نبرد اخیر با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، ابراهیم عزیزی در آیین گرامیداشت شهدای روستای مظفری شهرستان کوار با تشریح ابعاد مختلف جنگ ۱۲روزه اظهار کرد: این نبرد، با همه فشارها و طراحیهای پیچیده دشمن، دستاوردهای بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشت و چهره واقعی و پلید نظام سلطه را برای افکار عمومی جهان نمایان ساخت.
وی با بیان اینکه ملت ایران همچنان با صلابت در مسیر عزت و پیشرفت حرکت میکند، گفت: این گونه نبردها نهتنها خللی در عزم و اراده ملت ایجاد نمیکند، بلکه بر انسجام و اراده آنان میافزاید.
عزیزی با اشاره به تحرکات همزمان نظامی، سیاسی و رسانهای دشمن در این نبرد، از آرایش نیروهای نظامی در مرزهای غربی و شرقی کشور، تحرکات اپوزیسیون در خارج، تلاش برای تحریک برخی عناصر داخلی و بهرهگیری از مزدوران و نفوذیها به عنوان ابزاری برای جنگ اطلاعاتی نام برد و افزود: اگر رژیم جعلی صهیونیستی دوباره دست به اشتباه بزند، با واکنشی به مراتب سنگینتر مواجه خواهد شد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، انسجام ملی را نقطه قوت کشور در این رویارویی دانست و گفت: اتحاد و همدلی مردم پشتوانهای بیبدیل برای نیروهای مسلح بود و دشمن دریافت که تاب مقاومت در برابر ملت ایران را ندارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان با اشاره به ناکامی دشمن در تحقق اهدافش خاطرنشان کرد: هرچند در ساعات اولیه نبرد برخی از فرماندهان و نیروهای مؤثر را از دست دادیم، اما با پاسخ مقتدرانه ایران، تمامی محاسبات دشمن بر هم خورد و رژیم صهیونیستی شکستی سنگین را تجربه کرد.
