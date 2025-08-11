به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیدار نخست وزیر بحرین با آیتان نائی سفیر رژیم صهیونیستی به مناسبت پایان ماموریت او در منامه، موجی از خشم گسترده در میان مردم و نهادهای دینی بحرین ایجاد کرد.
جمعیت الوفاق این دیدار را «عهد انحطاط دیپلماسی» خواند و آن را ادامه سیاست عادیسازی کامل بدون هیچگونه بعد انسانی یا دینی دانست، با وجود افزایش جنایات رژیم صهیونیستی در غزه.
در بیانیه منتشر شده این جمعیت از شوک بحرینیها نسبت به این دیدار سخن گفت و آن را دلیلی دیگر بر انزوای حکومت و مشارکت آن در حمایت از رژیمی که نسلکشی جمعی علیه مردم مسلمان عرب در غزه انجام میدهد خواند.
همچنین در این بیانیه اشاره شد که این دیدار در حالی صورت گرفت که در کشور اجماعی بیسابقه وجود داشت و ۱۵۵ عالم و داعی بحرینی فتوا صادر کرده بودند که عادیسازی را حرام و جرم میدانست و خواستار توقف فوری آن بودند.
جمعیت الوفاق تأکید کرد که حکومت بحرین سیاستی به نام دوری از وجدان با عادیسازی را در پیش گرفته است و دولت بحرین حتی در اوج حملات به غزه نیز هیچ ابایی از ادامه روابط خود با تلآویو ندارد، و همه درخواستهای مردمی و دینی برای قطع روابط با رژیم اشغالگر را نادیده گرفته است.
بیانیه به آمار منتشرشده توسط دفتر مرکزی آمار اسرائیل اشاره میکند که نشان میدهد بحرین، همراه با چند کشور عربی دیگر، تا ژوئن ۲۰۲۵، ۷۶ نوع محصول غذایی به ارزش ۴۷ هزار دلار به رژیم صهیونیستی صادر کرده است.
الوفاق این موضوع را مشارکت ضمنی در اقتصاد نسلکشی دانسته که مطابق قوانین بینالمللی جرم است، به ویژه بر اساس گزارشهای گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین.
این جمعیت همچنین یادآور شد که از آغاز تجاوزات در اکتبر ۲۰۲۳، حکومت بحرین سقوط بیسابقهای در عملکرد دیپلماسی داشته، از هر موضع محکومیت یا اعتراض خودداری کرده و رابطه خود با رژیم اشغالگر را با سیاست دوری از جنگ با عادیسازی توجیه کرده است، رفتاری که الوفاق آن را عاری از هر گونه وجدان انسانی، دینی یا ملی توصیف کرد.
در پایان، جمعیت الوفاق اعلام کرد که مردم بحرین شریک جنایات نسلکشی یا خیانت به امت نخواهند بود و از مردم خواست موضع مردمی و ملی خود علیه عادیسازی را در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تشدید کنند.
