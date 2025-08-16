به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شاهزاده ترکی الفیصل، رئیس پیشین اطلاعات عربستان با اشاره به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفته است که این کشور نمیتواند با یک جنایتکار جنگی که شیفته کشتار جمعی است، روابط عادی برقرار کند.
در جریان مصاحبهای با سیانان از او درباره عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی پرسیده شد و ترکی الفیصل پاسخ داد: «چگونه کسی میتواند انتظار داشته باشد عربستان با چنین جنایتکار یا دیوانه نسلکشی روابط عادی برقرار کند.»
شاهزاده ترکی الفیصل افزود هیچ راهی وجود ندارد که عربستان در شرایط کنونی با رژیم صهیونیستی روابط عادی برقرار کند. او یادآوری کرد: «این عربستان بود که طرح صلح عربی را ارائه کرد. این طرح همچنان روی میز است.»
او به تلاشهای گذشته عربستان برای صلح در منطقه اشاره کرد و افزود که عادیسازی نمیتواند پیش از صلح انجام شود: «تاریخ طولانی از تلاشهای عربستان برای صلح وجود دارد. عادیسازی پیش از آن رخ نخواهد داد. ابتکار صلح عربی بر اساس قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل است. قانون بینالملل باید در این مسائل حاکم باشد – نه اینکه به سادگی رها شود و بهای سیاسی برای یک روانی قاتل مانند آقای نتانیاهو داده شود.»
این مقام پیشین سعودی همچنین به طرحی اشاره کرد که ماه گذشته توسط عربستان و فرانسه در کنفرانس راهحل دو دولتی در نیویورک ارائه شد.
این طرح شامل ایجاد یک مرجع حکومتی در غزه است تا تشکیلات خودگردان فلسطین بتواند تمام خدمات دولتی را ارائه دهد، زندگی غیرنظامی بازگردد، بازسازی انجام شود و به مردم امیدی برای آینده داده شود.
او گفت: «همانطور که پیشتر اشاره کردم، عربستان، فرانسه و کشورهای دیگر اخیرا طرحی را روی میز گذاشتهاند تا به جنگ در غزه پایان دهند و برای خاتمه خصومتها میان اسرائیل و همسایگانش گام بردارند.»
در مورد اظهارات اخیر نتانیاهو درباره «اسرائیل بزرگ»، شاهزاده ترکی گفت: «آقای نتانیاهو اکنون درباره نوعی تصویر کتابمقدسی از اسرائیل صحبت میکند. او آن را پنهان نمیکند. حتی آن را روی نقشهها نشان میدهد. این به معنای سرزمینی از رود نیل تا رود فرات است که او قصد دنبال کردن آن را دارد.»
