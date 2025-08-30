به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش نهاد حقوق‌بشری «رواداری»، موارد قتل‌های هدفمند، مرموز و فراقضایی در افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه پیشین، حدود ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این نهاد در گزارش خود تأکید کرده است که طالبان به‌طور گسترده از شکنجه و بدرفتاری به‌عنوان ابزاری برای تنبیه، ارعاب، تحقیر، کسب اطلاعات، گرفتن اعتراف و وادارکردن افراد به اقرار استفاده می‌کنند.

بر اساس یافته‌های رواداری، زندانیان در موارد متعدد با روش‌هایی چون انداختن در چاه، گرسنه و تشنه نگه‌داشتن، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، تحقیر و توهین جنسی، قومی و مذهبی، خفه کردن و تهدید به قتل خود و اعضای خانواده‌هایشان تحت فشار قرار گرفته‌اند.

این نهاد افزوده است که حتی افرادی که به اشتباه و بر اساس اطلاعات نادرست بازداشت شده‌اند نیز در زندان‌های طالبان مورد شکنجه و رفتار غیرانسانی قرار گرفته‌اند.

رواداری تأکید کرده است که این شیوه‌ها نقض آشکار حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه به‌شمار می‌رود و باعث افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان شده است.

...

