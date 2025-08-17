به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ زلمی خلیلزاد روز شنبه، ۲۵ مرداد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پاکستان در روزهای ۲۵ و ۲۶ ماه جاری میلادی میزبان نشستی از مخالفان طالبان است که برخی از شرکتکنندگان آن خواستار سرنگونی خشونتآمیز طالبان هستند.
او برگزاری چنین نشستهایی را اقدامی نادرست و نگرانکننده توصیف کرد.
این موضعگیری خلیلزاد، با واکنش شدید حاجی محمد محقق، از سیاستمداران سرشناس شیعه افغانستان روبهرو شد.
محقق در یادداشتی تأکید کرد که خلیلزاد، «نماینده پشتونتبار امریکا در افغانستان» و مسبب اصلی نابهسامانیهای دو دهه گذشته کشور است.
وی افزود: «هر از گاهی یا خودش یا همسر یهودیتبارش به نفع گروه طالبان موضعگیریهای غیرمنطقی میکنند که مایه تعجب است.»
محقق خاطرنشان کرد که کنفرانس سیاسی _ مدنی مورد بحث، اساساً توسط زنان فعال افغانستان سازماندهی شده و هدف آن ایجاد گفتمان سیاسی است؛ اما خلیلزاد با متهمسازی این زنان به استفاده از زور، عملاً حق آزادی بیان را زیر سؤال برده است.
رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در ادامه چند پرسش کلیدی از خلیلزاد مطرح کرد:
«شما چه سمتی دارید و از طرف کدام کشور اظهارات غیرمسئولانه میکنید؟»
«اگر زنان افغانستان یک نشست مدنی برگزار کنند، شما آنان را به خشونت متهم میکنید؛ پس به نظر شما چه کسانی حق برگزاری کنفرانس دارند؟ داعش خراسان یا امر به معروف طالبان؟»
«آیا طالبان از راه دموکراسی و رأی مردم به قدرت رسیدند یا با زور امریکا و خشونت خودشان؟»
«چرا استفاده از زور برای طالبان مجاز بود اما برای دیگران حرام است؟»
محقق تأکید کرد که خلیلزاد با چنین مواضعی عملاً در پازل طالبان بازی میکند و تلاش دارد صدای مخالفان این گروه را خاموش سازد.
