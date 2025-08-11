شیخ لافر مدنی: انقلاب اسلامی ایران، نور محبت امام حسین(ع) را به سریلانکا رساند/ مقام معظم رهبری؛ تنها پرچمدار مبارزه با ظلم در جهان امروز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ «لافر مدنی» عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) از کشور سریلانکا با اشاره به فعالیت های شیعیان این کشور اظهار کرد: من «لافر مدنی» از اعضای مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) از کشور سریلانکا هستم که از ۲۵ سال پیش تاکنون با این مجمع ارتباط دارم. ما ۲۰ سال پیش در سریلانکا، یک مجموعه ای را به عنوان بنیاد هاشمیه تشکیل دادیم و همه شیعیان را در این بنیاد زیر یک چتر درآوردیم و ذیل بنیاد، فعالیت ها را ادامه می دهیم و بنده رئیس بنیاد را بر عهده داشتم. ما در کشور سریلانکا، دو حوزه علمیه داریم که یک حوزه علمیه برای برادران و یک حوزه علمیه برای خواهران است، من ریاست حوزه علمیه خواهران را بر عهده دارم و کار تدریس را در آنجا پی می گیرم. علاوه بر این فعالیت های فرهنگی، ترجمه کتاب ها و برگزاری های مراسم های مکتب اهل بیت(ع) را نیز انجام می دهیم.

وی در حاشیه حضور خود در مراسم زیارت اربعین در کربلای معلی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با بیان این که تشیع در سریلانکا یک پدیده جدیدی است، افزود: به وجود آمدن این پدیده در سریلانکا از برکات انقلاب اسلامی ایران است. البته قبل از آن هم شیعیانی در این کشور بودند و شیعیانی از خارج از سریلانکا به این کشور آمده بودند و در آنجا زندگی می کردند، اما یک جامعه شیعه در سریلانکا، تشکیل نشده بود. پیروزی انقلاب اسلامی، دل ها را به سمت امام خمینی(ره) کشاند. همیشه می گویم که در ثواب اعمال همه ما از جمله عبادت ها، امام خمینی(ره) و شهدا و ملت ایران که انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند، شریک هستند، چون اگر انقلاب اسلامی در ایران پیروز نمی شد، ما به این نورانیت نمی رسیدیم.

عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) از کشور سریلانکا افزود: ما در این کشور، نسل های دوم و سوم شیعیان را داریم که شیعه متولد شدند و مثل ما مستبصر نیستند. جامعه شیعیان در سریلانکا در طول این سال ها پیشرفت خوبی داشته است، البته سرعت این پیشرفت ها، بالا پایین داشت. اکنون یک مجموعه در سریلانکا داریم که به عنوان شیعه شناخته می شوند و این نقطه مثبت کار ما در این کشور است. در طول سال های گذشته گروه های مختلفی از شیعیان سریلانکا برای مشارکت در زیارت اربعین به کربلا می آمدند، امسال به دلایل شرایط سیاسی و امنیتی پیش آمده تنها دو سه نفر از سریلانکا در مراسم زیارت اربعین حاضر شدند.

وی با اشاره به ویژگی های مراسم زیارت اربعین اظهار کرد: این مراسم فرصتی برای تجدید عهد با امام حسین(ع) و آرمان هاش است و محبت امام حسین(ع)، ما را کنار یکدیگر جمع می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تاکید داشتند که مسیر پیاده روی اربعین یکی از مظاهر تمدن اسلامی است. ما وقتی در این مسیر حضور پیدا می یابیم، این واقعیت را درک می کنیم. تمدن اسلامی که مقام معظم رهبری می گویند براساس حق و عدالت، تشکیل می شود و زمانی که امام زمان(عج) ظهور می کند، این تمدن، دنیا را فرامی گیرد. لذا وظیفه داریم که تمام دنیا را برای ظهور حضرت حجت(عج) آماده کنیم و با ستم و ظلم و بی عدالتی مبارزه کنیم و این پدیده ها را شکست بدهیم. البته ما کارهایی که دوستان در کشورهایی همچون ایران و عراق و لبنان را انجام نمی دهند، نمی توانیم انجام بدهیم و به عنوان یک جمعیت کوچک در یک کشور غیراسلامی محدودیت هایی داریم ولی دل ما با آنها است.

شیخ لافر مدنی ادامه داد: خدا را شکر که رهبری همچون آیت الله خامنه ای داریم که تمام دنیا، جایگاه ایشان را می شناسد. حتی در کشور ما سریلانکا که ۷۰ درصد مردم بودایی هستند، ایشان را به عنوان یک رهبر بزرگ می شناسند. در حالی ظلم و ستم، دنیا را فراگرفته است، تنها آیت الله خامنه ای هستند که دنیا را به سمت و سوی مبارزه با ظلم و ستم، حرکت می دهند. ما هم پای وظیفه ای که می شناسیم، خواهیم بود. دیروز خانمی از کشور سریلانکا به من زنگ زد و گفت که من یک ختم قرآن را انجام دادم، شما که در کربلا هستید در هنگام زیارت حرم امام حسین(ع) به حضرت سیدالشهداء بگویید که سید حسن، شریک این ختم قرآن است و این محبت و احساسات را مردم به رهبران مقاومت دارند. وظیفه ما تقویت این موارد است.

عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جهاد تبیین را ضروری دانست و تصریح کرد: مقام معظم رهبری همیشه در خصوص ضرورت جهاد تبیین، سخن گفتند. این جهاد بزرگی است که ما می توانیم با ابزارهای رسانه ای آن را انجام بدهیم. امیدوارم که همه ما براساس شعار «انا علی العهد» اربعین حسینی پای عهد خود بمانیم و وظیفه خودمان را برای ظهور، انجام بدهیم.

وی در پایان در پاسخ به سوالی با این عنوان که مسیر طولانی بین سریلانکا و کربلای معلی وجود دارد، در حرم امام حسین(ع) از ایشان چه خواستید؟ جواب داد: از امام حسین(ع) فقط محبت ایشان را می خواهم. من یک مدتی راه را گم کرده بودم. من تقریبا ۶۵ سال دارم، اما ۴۰ سال امام حسین(ع) را نمی شناختم و اکنون ۲۵ سال است که ایشان را می شناسم. خداوند را همیشه برای شناخت امام حسین(ع)، حمد و ثنا می کنم. دوست دارم این برکت محبت امام حسین(ع) که از انقلاب اسلامی ایران به ما رسید به نسل های بعدی ما در سریلانکا نیز برسد و کسی از این محبت جا نماند. این آرزو را همیشه دارم که در راه حق باشم و با اهل بیت(ع) محشور شوم.

