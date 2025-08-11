امام جمعه شرق کابل: «انا علی العهد» پیام وفاداری به راه امام حسین(ع) است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین «محمدحسین جعفری» امام جمعه شیعیان در شرق کابل با اشاره به شعار امسال اربعین حسینی اظهار کرد: «انا علی العهد» شعار زیبا، جذاب و پرمحتوایی برای راهپیمایی عظیم و بزرگ اربعین حسینی است. این شعار می گوید که ما با عهدی که با خدا و امام حسین(ع) بستیم، بر همان عهد هستیم. امام حسین(ع) با خدایش این عهد را بستند که من دست در دست ظالم نمی دهم، ما هم با امام حسین(ع) این عهد را داریم که دست در دست ظالم ندهیم.

وی در حاشیه حضور خود در مراسم زیارت اربعین در کربلای معلی در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا گفت: امام حسین(ع) در برابر ظلم و ستم و تعرض به مال و جان مردم، سکوت نکردند. یزید مرد و رفت، اما خط یزید که خط ظلم و فساد است، باقی است. ما هم بر این عهدمان با امام حسین(ع) وفادار خواهیم بود که هر کجا ظلم و ستم و تعرض به جان و مال و نوامیس مردم مسلمان دنیا بود سکوت نکنیم.

امام جمعه شیعیان در شرق کابل با بیان این که امام حسین(ع) با خدا عهد بسته بودند آنچه را که انجام می دهند برای رضای الهی و حفظ دین و اصول و ارزش های دینی باشد، افزود: ما هم امسال در راستای شعار انا علی العهد بر این عهد وفادار خواهیم بود که حامی دین و حامی اسلام و حامی اصول و ارزش های دینی باشیم.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸