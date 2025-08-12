نبیه بری: استعفای وزیران شیعه از کابینه لبنان مطرح نیست

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان گفت که استعفای وزیران شیعه از کابینه لبنان مطرح نیست و حساسیت اوضاع ایجاب می‌کند همگی بالاترین میزان مسئولیت پذیری را از خود نشان دهند.

روزنامه الجمهوریه ضمن انعکاس این اظهارات نبیه بری افزود که دغدغه رئیس پارلمان در این روزها این است که بحران کنونی به فتنه مذهبی که رژیم صهیونیستی آرزوی آن را دارد منجر نشود به همین علت بر کنترل گفتمان سیاسی تاکید داشت.

الجمهوریه اشاره کرد که از سخنان مسئولان حزب الله و جنبش امل این گونه برداشت می‌شود که این دو جنبش عجله‌ای برای سوزاندن برگه‌های خود ندارند هرچند گاهی همانند محمد رعد، نماینده پارلمان، برای اعمال فشار و هشدار دادن درباره وخیم شدن اوضاع، به این مساله اشاره می‌کنند. روشن است که حزب الله و امل با بهره برداری از تجربیات گذشته مایل هستند وارد نبردی طولانی و فرسایشی شوند.

محافل نزدیک به حزب الله و امل، علت عجله دولت لبنان در اجرای طرح تام باراک، فرستاده امریکا را زیر سوال برده‌اند به ویژه که این طرح هنوز موافقت رژیم صهیونیستی و دولت سوریه را که با برخی بندهای آن مرتبط هستند، به دست نیاورده است.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸

