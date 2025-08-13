از بندر شهید رجایی تا مرزهای حقوق بشر؛ کانون وکلای فارس در خط مقدم عدالت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، «هومان پارسا» رئیس هیئت مدیره کانون وکلای فارس پیش از ظهر امروز در نشست خبری که در سالن جلسات کانون وکلای فارس برگزار شد، با اشاره به سابقه فعالیت کانون وکلای اظهار کرد: سابقه کانون وکلا به ۸۰ سال می رسد.

جایگاه رسانه در دموکراسی و اخلاق حرفه‌ای

وی در ادامه با تصریح بر اینکه خبرنگاران به عنوان رکن چهارم دمکراسی محسوب می شوند، اضافه کرد: اهمیت خبرنگاری و خبر رسانی مبتنی بر عناصر متعددی است که از جمله صداقت، امانت داری به عنوان دو عنصر مشترک در اخلاق اجتماعی را در بر می گیرد، دقت در انتقال و سرعت عمل نیز از عناصر دیگر به شمار می رود.

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای فارس صداقت و امانت داری را دو عنصر مشترک میان اصحاب رسانه و وکلا دانست و عنوان کرد: آیه ۶ سوره حجرات تاکید دارد بر اشخاصی که اخبار را نقل می کنند که باید در خصوص آن تحقیق کرد که مبادا خبری موجب ایجاد بدبینی یا انتقال مطالب نادرست شود، همیشه در تاریخ اصحاب رسانه تحت تاثیر و یا تهدید به وسیله اصحاب قدرت بوده اند به نوعی که راه باعث می شده این اعمال قدرت در انتقال رویدادها اثر گذار باشد.

اقدامات حقوقی و مواضع بین‌المللی

وی با بیان اینکه کانون وکلای دادگستری می تواند یک مرجع برای کسب اطلاعات در حوزه های مختلف باشد، خاطرنشان کرد: این دوره از هیئت مدیره چهارماهی است که کار خود را آغاز کرده است، ما در این دوره رویکرد هایی را مد نظر قرار دادیم برای اداره دوره، که بخشی از آن تبدیل از عملکرد های چشمگیری شده است، یکی از وقایعی که برجسته ترین واقعه و رویداد کشور تلقی شد جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل بود که این تجاوز و تعدی هجوم رژیم صهیونیستی حدود جغرافیایی التهاب ایجاد کرد و کانون وکلای دادگستری فارس اولین کانونی بود که در این خصوص موضع بین المللی داشت و نامه ای نوشت به کانون های جهانی و به طور رسمی درخواست کرد که این تجاوز که برخلاف منشور حقوق بین الملل است مورد محکومیت قرار بگیرد.

پارسا گفت: در برخی از وقاعی دیگر مانند وقایع اسکله بندر شهید رجایی در مورد بحث معلمان و حوزه حقوق محیط زیست و موارد اینچنینی که مربوط به حقوق مردم و جامعه می شود کانون وکلا موضع گیری های رسمی داشته است، ما نسبت به برخی از این سیاست های دولت که به نوعی دامنگیر اتباع بیگانه شده بی تفاوت نبوده ایم، در اقداماتی که اخیرا باعث اخراج اتباع غیر مجاز بیگانه از کشور شد، مسائل حقوقی گسترده ای اتفاق افتاد، بسیاری از این افراد مستاجر، کارگر و پیمانکار بوده اند که یک باره معلق شد، سیاست درستی بود از این جهت که این افراد مجاز به حضور در این کشور نبوده اند.

وی افزود: عدم ساماندهی اتباغ غیر مجاز مشکلاتی را ایجاد کرد، کانون وکلا یک تفاهم نامه تنظیم کرد و به امضا رسید که به موجب این تفاهم نامه کلیه دعاوی حوزه مالی مورد تبع کشور های همسایه به کانون وکلا تفویض شود، کانون وکلا در این حوزه فراتر از کار خود به تکلیف عمل می کند که جلوه مثبتی را دارد.

تقویت تعاملات و فعالیت‌های کمیسیون‌ها

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای فارس عنوان کرد: کمیسیون روابط عمومی و رسانه کانون وکلا که فعالیت می کنند برنامه های متعددی در پیش دارند، امیدواریم یک تفاهم نامه ای میان کانون وکلا و اصحاب رسانه منعقد شود تا ارتباطات نزدیکتری داشته باشد، ما می توانیم در حوزه های حقوقی با اصحاب رسانه در تعال باشیم.

وی مطرح کرد: سعی کرده ایم تعاملات را با نهادهای نزدیک به کانون وکلای دادستری مانند دادگستری کل استان توسعه بدیم بر اساس یک سیاست متقابل و حفظ ارزش های ساختاری نهاد وکالت و کانون وکلا صورت بگیرد.

پارسا یادآور شد: یکی از کمیسیون های فعال این دوره کمیسیون بانوان است، طرح های بسیاری را این کمیسیون به هیئت مدیره پیشنهاد داده است که از جمله آن حمایت از بانوانی است که در دوران بارداری، زایمان و یا شیردهی هستند که نیاز به حمایت دارند، معافیت از یک سری وکالت ها که می تواند تاثیر گذار باشد، تخفیف برخی از حقوق مالی که باید به کانون بپردازند حمایت های بیمه ای نیز از این گونه موارد است.

وی اضافه کرد: همچنین کمیسیون بانوان حمایت از زنان بی سرپرست در جامعه را انجام می دهد، یکی دیگر از فعالیت های مشترک این کمیسیون با کمیسیون حقوق بشر حمایت از زندانیان است، این را در دستور کار داریم که یک تفاهم نامه را بنا است انجام دهیم، می توانیم در چهارچوب این تفاهم نامه کمکی به زندانیان جرائم غیر عمد کمک کرد.

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای فارس گفت: در حوزه بین الملل نیز قصد داریم شخصیت این کانون را به عنوان یک نهاد بین المللی ثبت کنیم.

نقد قانون تسهیل و ضرورت اصلاح

وی در خصوص قانون تسهیل نیز بیان کرد: بارها در چنین اجتماعتی راجبه عوارض قانون تسهیل گفته ایم، قانون تسهیل نهادهای قانون گذاری و حتی اجرایی به این نتیجه رسیده اند که این قانون عوارض نامطلوبی داشته است و در امر آموزش و نظارت اشکلاتی را ایجاد کرده است.

پارسا ادامه داد: همه به این نتیجه رسیده اند که این قانون تسهیل باید مورد اصلاح قار گیرد، اما عوارض کوتاه مدت آن مسائلی را ایجاد کرده است که در حد امکانات آن در صدد ترمیم و رفع معضلات بر آمده است، از اوقات اشخاصی که به عنوان وکلای مجرب قضات مجرب و دانشگاهیان می توانند در امر آموزش کمک کنند رایگان استفاده کنیم بلکه بتوانیم این جمعیت ناخوانده و نطلبیده را تحت الزام یک قانون تحملی شد کنترل و نظارت کنیم و آموزش دهیم.

رسانه؛ رکن چهارم دموکراسی و نیازمند استقلال

هوشیار، نایب‌رئیس کانون وکلای فارس، در ادامه نشست خبری به ارتباط میان رسانه و کانون وکلا اشاره کرد و بیان داشت: وقتی از رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می‌کنیم، یعنی آن‌ها یک مرجع مستقل هستند. اگر رسالت رسانه‌ها را روشنگری و حقیقت‌جویی بدانیم، لازمه‌ی تحقق این رسالت، رهایی از بند سانسور است.

وی افزود: خودسانسوری مانعی جدی در مسیر عملکرد مؤثر رسانه‌هاست. انتظار ما از رسانه‌ها، حفظ استقلال حرفه‌ای آن‌هاست؛ چرا که نبود استقلال، مانع از ایفای نقش واقعی‌شان در جامعه می‌شود.

استقلال نیم‌بند کانون وکلا؛ بهره‌برداری حداکثری

نایب‌رئیس کانون وکلای فارس با اشاره به وضعیت استقلال در نهاد وکالت گفت: استقلال کانون وکلا نیم‌بند است، اما با همین میزان نیز تلاش می‌کنیم نهایت بهره را ببریم. متأسفانه اصحاب رسانه نقش خود را به سطح خبرنگاری تقلیل داده‌اند، در حالی که شما صاحبان قلم و اندیشه‌اید و باید مطالبه‌گری داشته باشید. انتظاری که ریاست کانون مطرح کرد، کاملاً به‌جا و منطقی است.

فشارهای بیرونی و چالش‌های قانون تسهیل

وی ادامه داد: کانون‌های وکلا، به‌ویژه در یک تا دو دهه‌ی اخیر، با فشارهای بیرونی مواجه بوده‌اند. قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار نمونه‌ای از این چالش‌هاست. طی دو سال گذشته، بیش از دو هزار کارآموز جذب شده‌اند که مدیریت این حجم بالا و آموزش صحیح آن‌ها بسیار دشوار است. امسال نیز ۴۶۱ وکیل تسخیری معرفی کرده‌ایم.

رسانه‌های مطالبه‌گر؛ صدای بی‌صدایان جامعه

نوروزی‌فرد، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای فارس، نیز در این نشست گفت: یکی از وظایف اصلی خبرنگاران، نظارت بر قدرت‌هاست. خبرنگاران چشم و گوش جامعه‌اند؛ با تحقیق و بررسی، فساد و سوءاستفاده‌ها را کشف و افشا می‌کنند. این نوع نظارت، شکلی از کنترل اجتماعی است. رسانه‌های مطالبه‌گر، صدای بی‌صدایان هستند؛ صدای کسانی که هیچ‌گاه شنیده نمی‌شوند.

وی افزود: خبرنگار باید از اقتصاد، سیاست، اخلاق و حوادث بنویسد و دردهای ناگفته‌ی جامعه را بازتاب دهد.»

خبرنگاری؛ هنر، عشق و بخشی از تاریخ

رمضان نوروزی، بازرس هیئت‌مدیره کانون وکلای فارس نیز با بیان اینکه خبرنگاری یک هنر و عشق است، اظهار داشت: خبرنگاران بخشی از تاریخ‌اند. برای بیان واقعیت‌ها و آنچه در جامعه می‌گذرد، هزینه داده‌اند؛ خبرنگاران شهید داده‌اند، در کنار مردم بوده‌اند و به همین دلیل نزد جامعه محبوب هستند. همین محبوبیت کافی است تا این حرفه نزد مردم شریف و محترم شمرده شود.

دادگستری؛ خانه‌ای که وکیل در آن تفقد می‌شود

نوروزی ادامه داد: دادگستری خانه‌ی وکلاست. متأسفانه چند سالی است که با هر اتفاقی در جامعه، از سوی هر گروه یا شخصی، نخستین قشری که در ورود به خانه‌ی خود باید مورد تفقد و بازرسی قرار گیرد، وکیل است. در کجای این کشور یا دنیا، فردی را برای ورود به خانه‌ی خودش و برای دفاع از حقوق مردم مورد بازرسی قرار می‌دهند؟

وی تصریح کرد: در طول سال، بین هزار تا هزار و پانصد وکالت تسخیری داریم. چندین برابر این رقم، وکلای ما به‌صورت خودجوش و بدون ثبت رسمی، برای مردم خدمات تبرعی و معاضدتی ارائه می‌دهند. اگر از اکثر وکلا بپرسید بهترین پرونده‌شان چه بوده، خواهند گفت: پرونده‌ای که توانستم مظلومی را نجات دهم.

کانون وکلا؛ وجدان بیدار مدنی در کنار مردم

شایان‌منش، دیگر عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای فارس نیز عنوان کرد: ما کانون وکلا را صرفاً یک نهاد حقوقی نمی‌دانیم؛ بلکه آن را وجدان بیدار مدنی جامعه می‌دانیم. در سال‌های اخیر، در کنار مردم ایستاده‌ایم و حمایت‌های حقوقی گسترده‌ای ارائه داده‌ایم.

وی افزود: خطراتی وجود دارد که نهاد وکالت و دستگاه عدالت را تهدید می‌کند. به همین دلیل، به برخی موضوعات و گلایه‌مندی‌ها نیز پرداخته‌ایم.

گزارش: حجت کهیاری

..............................

پایان پیام