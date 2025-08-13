به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از شهرستان خوشی استان لوگر افغانستان خبر دادند که ممنوعیت برگزاری دسته‌های عزاداری در روز اربعین حسینی برطرف شد.

این منابع تأکید کردند با مذاکراتی که بین بزرگان شیعه و مسئولان محلی طالبان در این زمینه صورت گرفته است، این ممنوعیت لغو و دسته‌های عزاداری مانند سال‌های گذشته در روز اربعین برگزار خواهد شد.

گفتنی است طالبان دو روز قبل برگزاری دسته عزاداری در شب و روز اربعین امسال را به دلیل برقراری امنیت ممنوع اعلام کرده بود.

