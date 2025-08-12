به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان و محبان اهل‌بیت(ع) در شهرستان خوشی استان لوگر افغانستان از برپایی دسته‌های عزاداری در شب و روز اربعین امسال منع شدند.

منابع محلی با تأیید این خبر می‌گویند که این ممنوعیت بر اساس دستور جدید ارگان‌های دولتی این شهرستان بوده که بر اساس آن عزاداران اربعین حسینی، امسال حق ندارند در فضای بیرون تکیه‌خانه‌ها به عزاداری بپردازند.

درحالی که مسئولان محلی طالبان دلیل این محدودیت را مسائل امنیتی عنوان کرده‌اند، شیعیان این شهرستان که سال‌های قبل دسته‌های عزاداری باشکوهی در روز اربعین برگزار می‌کردند، از ایجاد این محدودیت اظهار نارضایتی می‌کنند.

به گفته این منابع بزرگان محلی شیعه شهرستان خوشی در تلاش و گفت‌وگو با مقام‌های مسئول هستند تا هرچه زودتر این محدویت رفع گردد.

شیعیان شهرستان خوشی در فضای مجازی با «ناپسند» خواندن این تصمیم حکومت طالبان تأکید کردند که نباید فراموش کرد این راهپیمایی‌ها و عزاداری‌ها باعث می‌شود تا قیام امام حسین(ع) که نوه پیامبر اکرم(ص) است زنده بماند و به جهانیان صدای حق و آزادی برسد.

آنان همچنین اظهار امیدواری کردند که حکومت سرپرست افغانستان در این تصمیم خود تجدید نظر کرده و این محدویت را لغو کند.

