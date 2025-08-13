به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امروز در شهر ملتان پاکستان، رئیس و چند مأمور پلیس پنجاب حین برگزاری نماز وارد مسجد شیعیان شد و به عزاداران امام حسین(ع) هشدار داد که در مراسم اربعین پیاده‌روی برگزار نکنند.

وی همچنین تهدید کرد کسانی که در برابر این دستور مقاومت کنند، با پیامدهای سختی مواجه خواهند شد.

این اقدام باعث برانگیخته شدن واکنش جوانان حسینی حاضر در مسجد شد و آنان با ایستادگی در برابر پلیس، صریحاً اعلام کردند که حاضر به تسلیم در برابر زورگویی نیستند. نمازگزاران با بیرون راندن مأموران از مسجد تأکید کردند که عزاداری سیدالشهداء(ع) حق قانونی و شرعی آنهاست و مطابق اصل ۲۰ قانون اساسی پاکستان، همه شهروندان آزادند تا بر اساس اعتقادات خود مراسم عبادی و مذهبی‌شان را برگزار کنند و دولت موظف است برای آن تسهیلات فراهم کند، نه اینکه با روش‌های تبعیض‌آمیز مانع برگزاری شود.

نمازگزاران همچنین با محاصره رئیس پلیس، نگرانی شدید خود را از ادامه این فشارها ابراز کرده و با رد قاطع تهدیدها و محدودیت‌ها، بر عزم خود برای برگزاری باشکوه پیاده‌روی اربعین تأکید کردند. آنان هشدار دادند که در صورت تداوم این اقدامات، جامعه جعفری ناچار خواهد شد علیه این سرکوب دولتی اعتراضات گسترده‌ای برپا کند؛ وضعیتی که پیامدهای آن به گفته آنان، دامن‌گیر دولت خواهد شد.

پایان پیام/ ۲۱۸

