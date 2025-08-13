به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از شکایت مالکان زمین مسجد «فاروق اعظم» در شهر «گوجرانولا» کشور پاکستان مبنی بر غصبی بودن زمین این مسجد و صدور حکم دادگاه به نفع مالکان این زمین، دولت پاکستان اقدام به شروع تخریب این مسجد کرد که با اعتراض اهالی پیرامون مسجد مواجه شد.

مسجد «فاروق اعظم» در خیابان دُگران شهر «گوجرانولا» واقع شده است، این مسجد که مساحت بزرگی دارد به عنوان مسجد جامع در این شهر شناخته می شود.

این مسجد شهر گوجرانولا هنوز تخریب نشده است اما در حکم دادگاه پاکستان به صراحت زمین این مسجد، متعلق به مالکانی دانسته شده است که خواستار پس گرفتن زمین خود می باشند و نام آنها به دلیل مسائل امنیتی تاکنون فاش نشده است.

از سوی دیگر، عده ای از کاربران شبکه های اجتماعی در پاکستان خواستار برگزاری اعتراضات خیابانی برای جلوگیری از تخریب این مسجد شدند.

این نخستین باری نیست که دولت پاکستان اقدام به تخریب یک مسجد در این کشور می کند. پیش از این در دوره پرویز مشرف، مسجد «لال مسجد» در پاکستان به دلیل ترویج عقاید تروریستی توسط دولت این کشور علی رغم تحصن عده ای در داخل مسجد، تخریب شد.

