مراسم اربعین نماد مقاومت و بیدارگری در شهر شبرغان افغانستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی(ع)، مدرسه علمیه اهل بیت(ع) در شهر شبرغان افغانستان میزبان همایشی با عنوان «اربعین، نماد مقاومت، آزادگی و بیدارگری» بود.

این برنامه با حضور صدها نفر از علاقه‌مندان اهل‌بیت(ع)، مسئولان محلی و برگزارکنندگان مجالس سوگواری در سالن جلسات این مدرسه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌محمد احمدی، سخنران اصلی این همایش، با اشاره به عظمت کنگره‌های میلیون‌نفری حج و اربعین، گفت: «هرچند مسلمانان از مراسم حج بهره معنوی می‌برند، اما منافع برخی حاکمان و ملاحظات سیاسی باعث شده این مراسم به طور کامل به اهداف خود نرسد. اربعین حسینی که جمعیتی حدود ده برابر حج دارد، فرصت بزرگی برای اتحاد و همبستگی مسلمانان جهان است.»

وی افزود که برخی رسانه‌ها و کشورها، اربعین را با برچسب‌های مذهبی یا ملی محدود می‌کنند، در حالی که این مراسم، دعوتی جهانی و انسانی برای مقابله با ظلم است. به گفته او، حضور در پیاده‌روی اربعین در کنار وجوب حج، از اهمیت والای معنوی و اجتماعی برخوردار است.

احمدی با بیان شباهت‌های حضرت ابراهیم(ع) و امام حسین(ع) گفت: «هر دو قهرمان یکتاپرستی و مبارزه با شرک بودند؛ یکی در برابر نمرود و دیگری در برابر یزید ایستاد و پرچم اسلام را برافراشت.» او افزود که امام حسین(ع) با ایثار جان، خانواده و یارانش و پذیرش اسارت اهل‌بیت، درس ماندگاری در راه دین و رضای خدا به بشریت آموخت.

این همایش با بخش‌هایی همچون قرائت قرآن، روضه‌خوانی، سینه‌زنی و توزیع نذورات همراه بود.

بر اساس گزارش‌ها، همزمان با جوزجان، استان‌های شمالی افغانستان همچون فاریاب و سرپل نیز شاهد برگزاری همایش‌های مشابه بودند.

به باور آگاهان، این مجالس علاوه بر سوگواری، فرصتی برای آموزش مفاهیم اخلاقی، وحدت و مقاومت اجتماعی، به‌ویژه برای نسل جوان فراهم می‌کند و نقش مهمی در حفظ هویت دینی و فرهنگی جامعه ایفا می‌نماید. پیام اربعین با پیوند آموزه‌های امام حسین(ع) به مفاهیم جهانی عدالت و توحید، فراتر از مرزهای جغرافیایی به گوش جهانیان می‌رسد.

...

