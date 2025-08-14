نشست علمی «اربعین در آینه آیات و روایات» در نمایندگی جامعةالمصطفی افغانستان برگزار شد + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این نشست با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و سپس آقای توحیدی، یکی از کارشناسان برنامه، به اهمیت عدد چهل در فرهنگ دینی و اسلامی پرداخت. وی با اشاره به آثار برجسته‌ای چون «چهل حدیث» و سنت‌های عرفانی همچون چله‌نشینی، گفت: «عدد چهل در مسیر کمال معنوی و سیر و سلوک عرفانی جایگاهی ویژه دارد و در روایات متعدد، از جمله چهل روز ماتم و شهادت چهل مؤمن، مورد تأکید قرار گرفته است.»

او در ادامه به سابقه زیارت اربعین امام حسین(ع) اشاره کرد و جابر بن عبدالله انصاری را نخستین زائر اربعین دانست.

به گفته وی، زیارت اربعین طبق حدیث امام حسن عسکری(ع) از نشانه‌های مؤمن است و فقها بر استحباب مؤکد آن تأکید دارند.

آقای رحیمی، دیگر سخنران نشست، اربعین را یکی از بزرگ‌ترین پدیده‌های اجتماعی جهان اسلام دانست و گفت: «عدد چهل در فرهنگ دینی نشانه بلوغ و کمال است و اربعین حسینی فرصتی برای تجدید حیات نهضت عاشورا و تثبیت ارزش‌های آن است.» وی سه کارکرد اصلی اربعین را انسجام اجتماعی امت اسلامی، بازنمایی هویت دینی و بازتولید سرمایه فرهنگی و نمادین معرفی کرد و افزود: «اربعین با نمایش ایثار، صبر و همدلی، روح همبستگی را در جامعه اسلامی زنده می‌کند.»

این نشست با مدیریت علمی آقای سیدپادشاه هاشمی برگزار شد و همزمان به صورت آنلاین برای کاربران فضای مجازی پخش گردید.

...

پایان پیام/