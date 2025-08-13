به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ جاور صفاری، رئیس پلیس راه استان گیلان امروز چهارشنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ در گعت‌وگویی اظهار کرد: با توجه به ایام تعطیلی اربعین سرور سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش و به منظور افزایش ایمنی، ایجاد کشش و تسهیل در امر عبور و مرور وسایل نقلیه، محدودیت‌های ترافیکی در محورهای قدیم رشت – قزوین و آستارا – اردبیل و بالعکس اعمال می‌شود.

وی افزود: تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ الی ۲۴ روزهای چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه تاریخ‌های ۲۲ -۲۳ و ۲۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۴ در محور رشت قزوین ممنوع می‌باشد.

سرهنگ صفاری تصریح کرد: همچنین در محور اردبیل – آستارا و بالعکس تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی ساعت ۸ الی ۲۴ روزهای چهار شنبه و پنج شنبه و جمعه تاریخ‌های ۲۲ -۲۳ و ۲۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۴ ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان گیلان در پایان بیان کرد: در صورت عادی بودن وضعیت تردد در محورهایی که در آن محدودیت و ممنوعیت ترافیکی پیش بینی شده است، با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی ضمن اطلاع رسانی نسبت به عدم اجرای محدودیت در تاریخ‌های در نظر گرفته اقدام خواهد شد.

