خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: معنای قناعت :راضی شدن به اندازه نیاز بسنده کردن و صرف کردن. زیاده طلبی نداشتن در خرج و صرف مال و هر چیزی اندازه نگه داشتن و.... و همچنین به معانی صرفهجویی ، روحیه بینیازی ، حرص و طمع نداشتن و ضد اسرافکاری میباشد.قناعت در آیات و روایات به معانی و تعابیر بسیار جالب اشاره شده است از جمله:
۱ - حیاة طیبه: « مَن عمل صالحاً من ذکرٍ او اُنثی و هو مومنَ فلنحییَّهُ حیاهً طیبه؛ [۱] هر مرد و زن با ایمانی که کار نیکی انجام دهد او را زندگی پاکیزه خواهیم بخشید.
از حضرت علی (علیهالسلام) پرسیدند که منظور خداوند از حیاة طیبه چیست فرمودند: هی القناعهِ.
۲- هدایت:پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوالهوسلم) فرمودند: خوشا بحال آنکه با اسلام هدایت شود و معیشت او به حد کفاف باشد و قناعت کند.[۲]
۳ - رضایت خداوند: امام صادق (علیهالسلام) میفرمایند: هر که به معاش اندک خدا راضی گردد خدا هم به عمل اندک او راضی شود. [۳]امام رضا (علیهالسلام) فرمودهاند: کسیکه جز به روزی زیاد قناعت نکند، جز عمل بسیار او را بس نباشد و هر که روزی اندک کفایتش کند عمل اندک هم کافیش باشد. [۴]
۴ - موجب عزت انسان: همانطور که حضرت علی (علیهالسلام ) میفرمایند: عزّت و سربلندی نتیجه قناعت است. [۵] پس میوه قناعت عزت و آبرو برای انسان است. به نظر میرسد که بین قناعت و عزت نفس که از مهمترین مؤلفههای سلامت روان است، رابطه مستقیمی وجود دارد. ارزش آدمی به عزت و کرامت اوست و به میزان و درجهای که واجد این خصیصه است، به همان میزان میتوان او را آنگونه که باید باشد و خدایش خواسته، انسان نامید؛ چون سرشت آدمی کرامتمند است. قرآن کریم میفرماید: «مَنْ کانَ یُرِیدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِیعا إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ؛[۶] کسی که خواهان عزت است (باید از خدا بخواهد؛ چرا که) تمام عزت برای خداست؛ سخنان پاکیزه به سوی او صعود میکند و عمل صالح را بالا میبرد». امام رضا(علیه السلام) نیز میفرماید: «الْقَنَاعَةُ تَجْتَمِعُ إِلَی صِیَانَةِ النَّفْسِ وَ عِزِّ الْقَدْرِ؛[۷] قناعت، همنشین کرامت و سربلندی است».
۵ - سبکی حساب در روز قیامت: حضرت علی (علیهالسلام ) فرموده است:اِقنَع بِما اوتیتَهُ َحِفَّ علیکَ الحساب؛ [۸] به آنچه داده شدی قناعت ورز تا حساب روز قیامت بر تو سبک و آسان گردد.
۶ -نجات از هوای نفس: یکی از بهترین ثمرات و فایدههای قناعت، نجات و رهایی از اسارتها و هوای نفس است. انسان به طور طبیعی و فطری آزاد آفریده شده است و باید آزادی خود را محترم بشمارد. کسی که قناعت نکند، اسیر هوای نفس و انسانهای پست و حقیر خواهد بود که از بدترین اسارتهاست. انسان قانع، از اسارت هوای نفس و افراد لئیم و پست فطرت نجات مییابد. آبرو و ارزش کسی که قناعت نکند، در نظر مردم کاسته میشود؛ زیرا حریص برای رسیدن به مقصود خود، حتی ملاحظه اجتماعی را کنار میگذارد و همچون اسیری که زنجیر به گردن او افکندهاند، به این سر و آن سر کشیده میشود و روزبهروز خود را گرفتارتر میکند. قانع نبودن انسان را به هلاکت میافکند؛ زیرا شخص به خاطر دلباختگی به دنیا، فطرت پیرامون خود را نمیبیند و با عجله و شتاب پیش میتازد.
۷. دوری از رذایل اخلاقی: قناعت، واژهای اخلاقی و ارزشمند و یکی از بهترین آثار کسب هر فضیلت، دوری از رذیلت یا رذایل متضاد آن است. قاعدهای مرسوم و رایج وجود دارد که میگوید: «تعرف الاشیاء باضدادها»، یعنی پدیدهها را از راه شناخت اضدادشان میتوان شناخت. قناعت، ضد حرص، طمع، دنیاگرایی و اسراف است و با وجود قناعت، این رذایل رنگ میبازند. قناعت، ضد حرص ماست و حرص از نظر اخلاقی، حالت و صفتی نفسانی است که آدمی را بر جمعآوری آنچه به آن نیاز ندارد، بر میانگیزد؛ بدون آنکه به حد و مقدار معینی اکتفا کند. حرص، از قویترین و مشهورترین شاخههای دنیادوستی است. انسان حریص، پیوسته در گرداب دنیا فرو میرود تا غرق شود. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرموده است:لَوْ کَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِیَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَی إِلَیْهِمَا ثَالِثاً وَ لَا یَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَی مَنْ تَابَ؛[۹] اگر بنیآدم دو سرزمین از طلا داشته باشد، آرزو میکند که سرزمین سومی هم داشته باشد و شکم انسان را جز خاک [قبر] چیزی پر نمیکند و خداوند توبهپذیر است برای کسی که توبه کند و تا انسان از حرص دوری نکند، به قناعت نخواهد رسید.
بنابراین انسان قناعتپیشه، دنیاگرا نیست. انسانهای دنیاگرا بر اثر دلمشغولیهای پایانناپذیر، دچار بیماریهای روانی میشوند و ذهن فردی که همواره مشغول مطلب خاصی از جمله دنیا باشد، گرفتار اضطراب و افسردگی میگردد و از بقیه زندگی باز میماند. از همه مهمتر چون به وظایف شرعی و ادای حقوق الهی توجه ندارد، گرفتار عذاب الهی و جهنم میگردد. طمع نیز مانند حرص، از صفات ناپسند و از شاخههای دنیادوستی و از رذایل هلاککننده است که در فرد قانع و قناعتپیشه وجود ندارد. همچنین اگر قناعت را به معنای دوری از زیادهطلبی و مصرف بهینه بدانیم، انسان قانع نمیتواند اسراف کند؛ زیرا اسراف با درست مصرف کردن سازگار نیست؛ به این معنا که رابطه قناعت و اسراف تباین است؛ یعنی هر قانعی از اسراف به دور میباشد و انسان اسرافگر هم قانع نیست.
