به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به ادعاهای اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ارائه مستنداتی از بحرانی بیآبی و خشکسالی در سرزمینهای اشغالی تاکید کرد: نازیهای قرن ۲۱ که شریان اصلی آب شمال تهران در میدان تجریش را با موشک زدند اکنون با یک لیوان آب فاضلاب تصفیهشده بهدنبال فریب مردم ایران هستند اما ملت ما در طول تاریخ، کارکشتهتر از اینها را به هیچ گرفته است.
متن پست رئیس مجلس در شبکه ایکس به شرح زیر است:
نازیهای قرن ۲۱ شریان اصلی آب شمال تهران در میدان تجریش را در روز روشن با موشک زدند تا تهران را به بیآبی بکشانند و در اراضی اشغالی و در غزه همین جنایتکاران سالهاست آبدزد شماره یک جهاناند و تشنگی را به اذعان اکثر سازمانهای بینالمللی به سلاحی برای کشتار فلسطینیان تبدیل کردهاند.
همچنین بهدلیل کمبود منابع آب در سالیان گذاشته برخی روستاهای داخل سرزمینهای اشغالی ۱۲ ساعت در هفته آب داشتند و در سال جاری هزاران هکتار زمین کشاورزی و باغ میوه در زمینهای اشغالی و برخی رودها خشک شده و فدراسیون کشاورزان رژیم کاهش دهها درصدی تولید برخی محصولات کشاورزی در سرزمین اشغالی بهدلیل بیآبی و عدم پرداخت غرامت را پیشبینی کرده است.
وزیر دارایی رژیم در همین سال میلادی فرمان خشکسالی و اعلام رسمی خشکشدن زمینهای زراعی و کاهش تولید محصولات را صادر کرده و گفته بیآبی چالش اصلی رژیم است.
کشاورزان و شالیکارها از اعلام دیرهنگام خشکسالی و عدم جبران خسارت توسط رژیم گلهمند هستند و بارها در همین سال جاری اعتراض کرده و به سران جنایتکار رژیم هم نامه نوشتهاند و به آنها بیتوجهی میشود.
حالا سران همین رژیم آپارتاید با یک لیوان آب فاضلاب تصفیهشده بهدنبال فریب مردم ایران هستند، آنهم ملتی که در طول تاریخ کارکشتهتر از اینها را به هیچ گرفته و به زبالهدان تاریخ فرستاده است. صدای جنایات آنها همواره از مهملگوییهایشان بلندتر است و در برابر درایت و نقشهخوانی ملت ایران بیچاره و پریشان شدهاند.
..........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما