به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «ماریانا رودریگز مورتاگوا» رهبر حزب چپ پرتغال بامداد پنجشنبه از رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

مورتاگوا در مصاحبه با شبکه «الجزیره» گفت: «اسرائیل، هر کسی را که با آن مخالفت یا از آن انتقاد کند، به تروریسم متهم می‌کند».

وی در این‌باره توضیح داد: «ما امیدواریم که کشور ما به دلیل جنایات اسرائیل علیه مردم بی‌گناه، تحریم‌هایی را علیه آن اعمال کند».

این سیاستمدار پرتغالی با بیان اینکه کشورش اجازه عبور کشتی‌های اسرائیلی از آب‌های پرتغال را نخواهد داد، افزود: «ما در تلاشیم تا کشورمان به دادگاه‌های بین‌المللی برای پیگرد قانونی اسرائیل بپیوندد».

..............................

پایان پیام / ۳۴۸